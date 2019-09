Haas nadějný start v body neproměnil. Magnussen se propadal, Grosjeanovi chyběla maximálka

Jezdcům Haasu patřily po startu závodu poměrně nadějné pozice. Grosjean byl 6., Magnussen hned za ním. V cíli závodu ale byli oba mimo body a nepomohlo jim ani odstoupení dvou jezdců (Giovinazziho a Norrise). Magnussenův propad byl tak velký, že to vypadalo, jako kdyby měl technické problémy.

„V prvním stintu na pneumatikách C3 jsem se cítil hrozně,“ řekl Magnussen. „Neměl jsem absolutně žádné grip. Prostě jsme jen padali dolů byli neustále předjíždění. Cítil jsem, že je to beznadějné. Mohli jsme jen čekat na safety car nebo něco podobného.Měl jsem pocit, že to byla moje jediná šance vrátit se do závodu.“

„Když jsme konečně zastavili a přezuli na žlutou pneumatiku C2, se auto vzpamatovalo a dostalo se opět do normálu. Cítil jsem se znovu velmi dobře. Je to velmi nepředvídatelné. Vůbec nevíte, co očekávat.“

Grosjeanovi chyběla rychlost

Grosjean sice po restartu držel pozici déle, ale body z toho nakonec také nebyly.

„Měli jsme skvělý start. Auto fungovalo na začátku závodu velmi dobře. Pak jsme nasadili střední pneumatiky a k mému překvapení bylo auto ještě lepší. Doufal jsem, že to bude opravdu dobré odpoledne.“

„Pak jsme se dostali za Ricciarda. Bojoval tak tvrdě, jak jen dokázal a my jsme prostě neměli šanci ho předjet. Bylo evidentní, že jsme měli příliš mnoho odporu a nedostatek maximální rychlosti. Nebyla možnost ani šance, jak nechat pneumatiky správně pracovat.“

„Se svým stylem jízdy a autem jsem byl spokojený. Je to však těžké, když jste šestí a pak třináctí. Je to těžký pocit, když s tím nemůžete nic dělat.“

