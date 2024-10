Haas musel partnerství s Toyotou konzultovat s Ferrari

Ferrari a Toyota jsou konkurenti a to dokonce (nebo především) ve světě motorsportu. Ve WEC závodí proti sobě. Nyní se obě značky tak trochu potkají u Haasu.

„S Ferrari spolupracujeme od prvního dne, takže si velmi dobře rozumíme. S Fredem jsme o této spolupráci mluvili od samého začátku,“ řekl šéf Haasu Ajao Komacu, kterého cituje Racingnews365.

„Vztah Ferrari-Haas je základ, takže jsem do toho šel s naprostým přesvědčením, že tomuhle musí opravdu rozumět. Pokud by měli pocit, že toto spojenectví Toyota-Haas je nějak ohrozí, tak to nebude fungovat. Ujistil jsem se, že tomu tak není.“

„Upřímně řečeno, klíčové je být od prvního dne transparentní a mít jasno, pokud jde o zapojení, pokud jde o perimetr, aby byly všechny strany informovány.“

„Ferrari samozřejmě poslalo určité požadavky, kdy jsem jim musel zaručit to a to a to. To jsme se stejně chystali udělat, takže to bylo celkem přímočaré a velmi vstřícné ze všech stran.“

Ferrari nedodává Haasu jen pohonné jednotky, ale také mnoho částí vozu. Americký tým využívá tunel v Maranellu, kde má i své kanceláře. Nabízela by se možnost, že by nyní mohl přejít na aerodynamický tunel Toyoty v Kolíně nad Rýnem, který ještě nedávno využíval McLaren a dříve i jiné týmy. Připomeňme, že více než jeden tunel tým využívat nemůže.

Podle šéfa Haasu ale tato varianta není ve hře. Pokračovat bude také spolupráce s Dallarou, která vyrábí šasi.

„Partnerství Ferrari-Haas je základem a vždy jím bude,“ řekl Komacu, podle kterého nejde o náhradu Ferrari nebo o nějakou změnu ve spolupráci s Maranellem.

„To, co máme s Ferrari, co od Ferrari dostáváme, je úžasné. To je základ týmu Haas F1. Ale oblasti, ve kterých nám TGR (Toyota Gazoo Racing, pozn. redakce) může pomoci, se nachází mimo tyto oblasti. Znovu opakuji, že jsme byli s vedením Ferrari samozřejmě naprosto transparentní, a to již od počátečních fází jednání.“

„Obě strany jasně chápou, jaké závazky a v jakých oblastech s TGR máme a jak potřebujeme chránit duševní vlastnictví každé společnosti, takže tak to plánujeme.“