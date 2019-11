Haas mohl být letos čtvrtý nejlepší tým, ukázala podle šéfa týmu brazilská kvalifikace

Letošní sezóna začala pro tým Haas slibně, zejména z pohledu výkonu v kvalifikacích. Pro Velkou cenu Španělska však tým nasadil na svůj vůz vylepšení, která nefungovala tak, jak si Haas představoval, a tým se začal propadat pořadím.

Většinu sezóny se pak tým snažil přijít na příčinu problémů. V poslední části sezóny se nakonec vrátil ke specifikaci vozu, se kterou letošní ročník začínal. Při dosud poslední kvalifikaci v Brazílii tým poprvé od květnového závodu ve Španělsku postoupil s oběma vozy až do třetí části kvalifikace.

Podle Steinera však může tým z neúspěšné sezóny a rozhodnutí vydat se nesprávnou cestou ve vývoji vinit pouze sebe.

„Mohli jsme být na lepší pozici. Nemůžeme ale vinit nikoho jiného než sebe, že jsme dostatečně a adekvátně nereagovali (na problémy), když jsme měli. Musíme se z toho jen poučit a nejít znovu tou cestou. Jsem si toho plně vědom a příští rok snad můžeme začít tak dobře, jako jsme začali tento, ale pak budeme vyvíjet,“ řekl Steiner.

V případě, že by tým pokračoval ve vývoji, zlepšila by se podle Steinera rychlost vozu spíše v závodech než v kvalifikaci.

„Není to půl sekundy (v čase na kolo), je to více o stabilitě v závodě. To nám chybí a přichází to s větším množstvím přítlaku. Kdybychom měli půl sekundy, byli bychom tam, kde jsme byli v Melbourne, nejlepší ze zbytku světa.“

Výsledkem špatných rozhodnutí ve vývoji letošního vozu je tak až předposlední deváté místo v Poháru konstruktérů, zatímco některé další týmy ze středu pole, jako Toro Rosso či McLaren, dokázaly letos získat i stupně vítězů.

„Myslím, že je pro sport dobře vidět tyto lidi na pódiu, samozřejmě je to ale frustrující, protože jsme to měli být my, ne oni. Nejsem na ně naštvaný. Měli šanci a využili příležitosti, my ne. Jen my sami jsme na vině,“ hodnotí Steiner.

„Musíme se na sebe podívat do zrcadla a nedívat se na ostatní a na to, co udělali. Musíme si vést tak dobře jako oni, nemůžeme ale říct, že by tam neměli být. Udělali správné věci. Na začátku nebyli tak dobří jako my a přeskočili nás. To, co jsme udělali my, nebylo správné.“

Foto: Getty Images / Charles Coates