Haas letos poprvé v kvalifikaci s oběma vozy v první desítce

Mezi deset nejrychlejších v kvalifikaci se poprvé v letošní sezóně formule 1 dostali společně oba piloti týmu Haas. Kevin Magnussen odstartuje ze šestého a Nico Hülkenberg z devátého místa.

Magnussen do třetí části kvalifikace postoupil letos podruhé. Poprvé se mu to podařilo v Miami, kde skončil dokonce čtvrtý.

„Auto je na této trati z nějakého důvodu silnější. Odvedli jsme dobrou práci a využili dobré formy vozu, dostali jsme obě auta do Q3 a zítra startujeme z dobré pozice,“ řekl Magnussen.

„Víme, že je tu těžké předjíždět, chtěl bych tu znovu mít ty pomalé zatáčky ve třetím sektoru teď, když jsem tady, protože víme, že naše závodní rychlost není taková, abychom zůstali tam, kde jsme. Možná na této trati bude ale šance.

„S tím přichází i tlak, protože víte, že je to tak trochu vaše jediná šance, my ji opravdu chceme využít a získat zítra nějaké body.“

Hülkenberg: Nečekali jsme to

Do Q3 se dostal také Hülkenberg, který je mezi deseti nejrychlejšími pravidelnějším účastníkem. Letos se do třetí části dostal už posedmé.

„Myslím, že jsme to nečekali, je to příjemné překvapení a dnes si to užijeme bez ohledu na to, co se stane zítra,“ řekl Hülkenberg.

„Kevin podal opravdu dobrý výkon, z mé strany to nebylo tak čisté, ale tak to někdy je. V kvalifikacích jsme vždy byli silní, pomalé zatáčky nám také vyhovují.“