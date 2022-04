Haas je v Austrálii bez náhradního šasi

Mick Schumacher v Džiddě boural v kvalifikaci. Do závodu pak nenastoupil. V Austrálii jede Haas bez náhradního šasi.

Poškozené šasi je na cestě do továrny ve Velké Británii, kde bude opraveno. Mechanici v Melbourne si vybrali žolíka, porušili večerku a stavěli nový vůz okolo šasi, které bylo dříve náhradním. Další už tým momentálně nemá.

„Není tady žádné náhradní šasi, žádná bezpečnostní síť, takže musí být opatrní. Jinak znovu odstartujeme s jedním autem!“ řekl Steiner.

Podle Steinera je šasi z Džiddy opravitelné. V Imole by ho měl mít Haas k dispozici jako náhradní. „Boční nárazová struktura se musí změnit, musí se nalakovat, je v ní malá promáčklina, ale šasi je opravitelné.“

Schumacher dostane novou převodovku, ale pohonná jednotka bude stejná jako v Džiddě.

Steiner bagatelizoval náznaky, že Schumacher a Kevin Magnussen budou muset během víkendu v Melbourne změnit svůj přístup.

„Myslím, že nemůžeme přistupovat jinak. Jezdci jsou si vědomi situace, že není k dispozici náhradní šasi, ale to se někdy může stát. Příliš nepanikařím, a pokud se něco stane, budeme to řešit tak, jak to přijde. Nemůžete říct ‚jeďte tam a jezděte pomalu‘, to také nemá smysl, stejně jako ‚neriskujte více, když nemusíte‘.“