Haas je po zkušenostech s Rich Energy opatrnější při hledání sponzorů

Společnost zabývající se výrobou energetických nápojů se stala hlavním sponzorem americké stáje před loňskou sezónou formule 1. Už po devíti závodech však Rich Energy oznámilo, že dohodu ruší.

Výkonný ředitel Rich Energy William Storey jako hlavní důvod uvedl neuspokojivé výsledky týmu, přes sociální sítě opakovaně Haas kritizoval a formálně se obě strany rozešly během letní přestávky. Podle Haasu Rich Energy provedl pouze první z plánovaných plateb.

Steiner připustil, že dohoda s Rich Energy se v roce 2018 zrodila „velmi rychle“ a při jednáních s budoucími sponzory bude tým postupovat opatrněji.

„Jsme mnohem opatrnější. Nespálili jsme si prsty, jsme ale mnohem opatrnější v tom, co děláme a s ničím nespěcháme. Můžete udělat chybu jednou, podruhé to nefunguje.“

Steiner také věří, že s rostoucí popularitou F1 od chvíle, co se jejím majitelem stala společnost Liberty Media, bude v budoucnu jednodušší najít nové sponzory.

„Myslím, že je tu taková inkubační doba, lidé si to musí uvědomit. Formule 1 nějaký čas nerostla, nezlepšovala se. Myslím, že Liberty dělá dobrou práci v jejím růstu a zlepšuje se i televizní přenos. Celkově je to lepší, ale nějakou dobu to trvá.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon