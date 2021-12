Haas je na hraně s náhradními díly. Steiner doufá, že v Abú Dhabí nebude žádná nehoda

Mick Schumacher boural ve 22. zatáčce. Mazepin pak narazil při restartu do vozu George Russella, který se snažil vyhnout incidentu mezi Leclercem a Pérezem.

Guenther Steiner připustil, že týmu dochází náhradní díly. Start v Abú Dhabí v ohrožení není, ale další nehoda například v tréninku by už problém představovat mohla.

„Je lepší, když je škoda odstraněna teď než před pěti závody,“ řekl Steiner pro Motorsport.com. „Máme před sebou ještě jeden závod, máme dostatek náhradních dílů na přestavbu vozů, ale nemáme dostatek náhradních dílů, pokud dojde k nehodě v Abú Dhabí.“

„Nějaké ještě máme, ale velké rezervy nemáme, protože jsme nečekali, že v předposledním závodě zničíme dva vozy. To není nikdy dobré.“

Podle Steinera měl Schumacher zničenou podlahu, převodovku i další části vozu. Šasi ale přežilo. U Mazepina bylo šasi zničeno a také přední zavěšení.

„Jeho zadní část vozu na tom není tak špatně, ale předek je na jeho autě úplně zničený.“

„Jak jsem říkal, s náhradními díly jsme na tom dobře, věděli jsme, že jsme na tom dobře, plánovali jsme, nedocházejí nám, ale spotřebujeme všechno, co máme. Když budeme mít v Abú Dhabí v prvním tréninku nehodu, bude to těsné, protože budou ještě dva dny do konce. Ale jinak jsme v pohodě.“

„Dobré je, že máme před sebou už jen jeden závod, jinak, když máte před sebou tři závody, musíte vyrábět díly. To teď nejde, protože stejně nemáte čas – za tři dny ty díly nevyrobíte. Máme jich dost a můžeme to prostě dotáhnout do konce. A na konci roku už nebudeme mít žádné zásoby na odpis!“