Haas druhý závod v řadě s oběma vozy na bodech, Schumacher šestý!

Vozy amerického týmu Haas patřily do první poloviny tabulky po celý víkend na Red Bull Ringu. V páteční kvalifikaci obsadili Magnussen se Schumacherem šesté a sedmé místo.

V sobotním sprintu se sice propadli na sedmou a devátou pozici, v závodě si ale zejména Schumacher polepšil a šestým místem dosáhl svého nejlepšího výsledku v sezóně.

Syn sedminásobného mistra F1 Michaela Schumachera získal před týdnem na Silverstonu první body ve F1 za osmé místo, na Red Bull Ringu na ně navázal šestým místem.

„Bojovat znovu s Lewisem byla zábava. Ve srovnání se včerejškem jsem se cítil o hodně jinak, věděl jsem, že se musí starat o pneumatiky,“ řekl Schumacher.

„Celkem brzy jsem pochopil, že to nebude závod na jednu zastávku vzhledem k tomu, jak se chovaly pneumatiky. Bylo to složité, po Silverstonu je to ale další výsledek s dvěma vozy na bodech, takže všichni v týmu mohou být velmi spokojeni. Být zvolen jezdcem dne je také skvělé, všem děkuji.“

Magnussenovi dělal starosti motor

Radost z velkého množství bodů pro tým má také osmý Magnussen, který se obával, že kvůli problémům s motorem ani nedojede do cíle.

„Skvělý víkend pro náš tým, bylo to opravdu skvělé. Konečně jsme měli trochu štěstí po těch čtyřech nebo pěti závodech, které pro nás nebyly dobré,“ těší Magnussena.

„Celý závod jsem měl trochu problémy s motorem, jen jsem se modlil, aby nevybouchnul, což se nestalo a jsem vděčný, že jsem mohl bez problémů dokončit závod. Byla to skvělá kvalifikace, skvělý sprint a skvělý závod.“