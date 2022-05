Haas dokázal i bez vylepšení dostat oba vozy do Q3

Většina startovního pole přivezla do Barcelony vylepšení na své monoposty, Haas naopak zvolil jinou strategii. V následujících závodech ještě pojede se specifikací ze začátku sezóny a větší balík vylepšení nasadí až v červencové Velké ceně Francie.

I přesto Haas dokázal v sobotu v Barceloně poprvé od roku 2019 postoupit do třetí části kvalifikace s oběma vozy. Kevin Magnussen v ní obsadil osmé a Mick Schumacher desáté místo.

„Mám z toho velkou radost. Letos poprvé dva vozy v Q3, to jen ukazuje, že auto je velmi dobré. Je to zajímavé, protože spousta týmů tento týden přivezla vylepšení a nezdá se, že by tím získali mnoho. Vypadá to, že i my jsme něco našli, i bez vylepšení, jen v nastavení,“ řekl Magnussen.

„Měli jsme problémy s DRS, což mě stálo nějaký čas. Nevím kolik, ale bylo to blízko top 5 a v autě bylo více.“

Schumacher poprvé v Q3

Vůbec poprvé v kariéře se mezi deset nejrychlejších v kvalifikaci propracoval Mick Schumacher.

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme se dostali do Q3. I když to nevypadalo, že máme rychlost, dokázali jsme to. Neúčast ve třetím tréninku se rozhodně podepsala v přípravě, ale dokázali jsme to překonat, z dnešku mám tedy velkou radost a jsem vděčný týmu,“ řekl Schumacher.