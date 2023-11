Haas chce kvůli traťovým limitům překopat výsledky GP USA

Haas podal žádost o přezkoumání výsledků Velké ceny USA v Austinu.

Také v letošním roce máme v mnoha závodních víkendech problémy s traťovými limity. Určitě si ještě vzpomenete na Grand Prix Rakouska, po které se výsledky zásadně měnily kvůli mnoha dodatečným penalizacím. S traťovými limity byly problémy i na některých dalších tratích. Mazaly se časy a udělovaly penalizace. Už to ale nebyl tak citelný zásah do výsledků jako na Red Bull Ringu.

To se však může změnit. Oficiálně to zatím nebylo potvrzeno, ale podle Auto Motor und Sport (AMUS) i některých dalších novinářů podal včera Haas žádost o přezkoumání výsledků Velké ceny USA.

Haas vidí problém v přístupu sportovních komisařů k šesté zatáčce. V ní řada jezdců mnohokrát porušila traťové limity. Vzhledem k tomu, že se v této zatáčce časy nemazaly, tak si jezdci ani nedávali pozor.

Traťové limity tam opakovaně porušil Alex Albon, ale také Sargeant, Stroll nebo Pérez. Kanaďan tam měl přejet bílou čáru 19krát, Sergio Pérez dokonce 22krát.

Zástupci týmů se v Mexiku ptali na situaci FIA. Od ředitele závodu Nielse Witticha dostali odpověď, že kvalita kamery v 6. zatáčce nestačila k jasnému usvědčení jezdců z překračování limitů.

Manažer týmu Haas Peter Crolla se s podobným vysvětlením nesmířil a Haas podle AMUS vypracoval 28stránkový dopis a podal žádost o přezkum ve lhůtě do 14 dnů od konání závodu.

Podobný proces má vždy dvě fáze. Než začnou sportovní komisaři žádost o přezkum posuzovat, musí nejdříve rozhodnout, zda existují relevantní nové skutečnosti, které předtím neměli k dispozici. Haas jako nové skutečnosti předkládá fotografie a záznamy z onboard kamer všech inkriminovaných vozů, což jsou skutečně nové poznatky, protože v době závodu sportovní komisaři k záběrům z onboard kamer přístup neměli.

Pokud by sportovní komisaři dali Haasu za pravdu, výsledky závodu by se od čtvrtého místa níže změnily:

4. George Russell (-1 pozice)

5. Pierre Gasly (-1 pozice)

6. Júki Cunoda (-2 pozice)

7. Nico Hülkenberg (-4 pozice)

8. Valtteri Bottas (-4 pozice)

9. Logan Sargeant (-1 pozice)

10. Sergio Pérez (+6 pozic)

Nejvíce by vydělali Bottas a Hülkenberg, kteří by si polepšili (-) o 4 pozice. Nejvíce by se propadl Pérez, který by přišel o 6 pozic. Albon a Stroll by se dostali mimo body.