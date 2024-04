Haas by měl v Číně nasadit vylepšení. Dostane je ale jen Magnussen

Haas se vstup do sezóny povedl. Ze slušného základu ale nemůže těžit věčně. Proto už chystá vylepšení svého vozu.

Haas je jedním z překvapení sezóny. Před sezónou se očekávalo, že na tom bude hodně špatně a bude aspirovat na pozici nejhoršího týmu. V tomto případě nešlo o mediální spekulace ale dokonce přímo o prohlášení nového šéfa týmu.

Realita je ale mnohem lepší. Haas už má na kontě 4 body. Není to mnoho, je to o 3 body méně než vloni po čtyřech víkendech, ale je to lepší, než se čekalo.

V Austrálii Haas bodoval s oběma vozy. V Japonsku sice body nezískal, ale Nico Hülkenberg dojel jen něco přes 5 sekund od desátého Cunody. Z tratě plné rychlých zatáček měl přitom Haas před víkendem obavy.

Podle Auto Motor und Sport připravuje Haas vylepšení svého vozu. Přichází jako na zavolanou, protože samozřejmě ani soupeři nespí a někteří (včetně RB) už novinky nasadili.

Původně chtěl tým nasadit nové díly v Imole. Nakonec ale budou připraveny už pro Čínu. Dostane je ale pouze Kevin Magnussen. Tým sice bude mít dílů více, ale v případě nehody by se Magnussen musel vrátit ke starší specifikaci. Záleží na tom, kdy by k nehodě došlo, ale může hrozit start z boxů – v režimu parc fermé nelze měnit díly za díly jiné specifikace. V Číně a v Miami nás čekají navíc sprinty a tedy větší pravděpodobnost nehody.

Magnussen sice má méně bodů, ale v úvodních závodech se ukázal jako týmový hráč a na některých bodech Hülkenberga má svůj podíl.

V Imole, kde nasadí tým díly i na druhý vůz, bude navíc Magnussen pro první trénink půjčovat svůj vůz Bearmanovi.

Hlavním cílem vylepšení bude zlepšení výkonu v rychlých zatáčkách, ve kterých nyní Haas ztrácí.