Haas a Renault budou v Silverstonu experimentovat. Grosjean se vrací k balíčku z Austrálie

Ve formuli 1 je běžné, že každý z jezdců jednoho týmu jezdí během pátečních tréninků s jinou specifikací aerodynamického balíčku. Haas však pro víkend v Silverstonu sáhne k hodně radikálnímu kroku. Romain Grosjean se vrátí po celý víkend k balíčku z Austrálie.

Má to dva důvody. Haas bude mít data za tři dny a podle Grosjeana není přechod mezi balíčky v průběhu víkendu tak jednoduchý.

Haas se snaží vyřešit své problémy, které ho dostaly až na předposlední místo v šampionátu. Grosjean se navíc od nasazení balíčku ve Španělsku necítí ve voze dobře. Už tehdy měl pochybnosti, ale data ukazovala, že je vše v pořádku, a tak tým díly na voze ponechal.

Kevin Magnussen naopak zůstane u nové specifikace. Rozdíly mezi oběma balíčky jsou v oblasti podlahy, nosu, předního křídla, nebo bočnic zadního křídla.

„Pokud jde o výkon, poslední dva závody nám ukázaly, že musíme trochu více pochopit, co se děje,“ uvedl Grosjean.

„Začátkem roku jsme měli velmi dobrou kvalifikaci a v závodě to pak nebylo tak dobré. Ale myslím, že jsme pochopili, co se stalo v Číně a také v Bahrajnu a co jsme mohli udělat lépe. Takže to bylo pozitivní. Myslím si, že naše tempo tam mělo větší potenciál, zatímco v poslední době nemá závodní tempo příliš velký potenciál.“

„Myslím, že jsem z toho v posledních třech závodech dostal maximum. Kevin je v kvalifikaci vpředu, ale závod je naprosto opačný. Dokonce jsem mu málem dal kolo.“

Renault zkusí nové nastavení

Problémy má více týmů. Renault je jedním z nich. V šampionátu bojuje s McLarenem, ale v poslední době tahá za kratší konec.

„Měli jsme tam nějaké problémy, s nimiž jsme se v této sezóně nikdy nestáli,“ komentoval problémy francouzské stáje v Rakousku Hülkenberg. „Bylo to trochu výjimečné, neobvyklé a stále trochu nevysvětlitelné.“

Němec věří, že značná část problémů souvisela s charakteristikou okruhu a nebude se opakovat. Hülkenberg také potvrdil, že Renault nemá v Británii žádné nové díly, ale bude zkoušet zcela nové nastavení.

