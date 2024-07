Haas a poté Ferrari? Je těžké o tom nepřemýšlet, ale já o tom nepřemýšlím, říká Bearman

Oliver Bearman podepsal víceletou smlouvu s Haasem. Mohla by to být jen přestupní stanice na cestě do Ferrari?

Ferrari v minulosti najímalo zkušené jezdce, nezřídka kdy dokonce mistry světa. Občas ale přišel i nějaký mladík. Jako pomyslný juniorský tým Ferrari v tomto ohledu několikrát zafungoval Sauber. To ale nyní končí. Vazby mezi Hinwilem a Maranellem skončí definitivně za rok a půl, protože ze Sauberu se stane Audi.

Tuto roli tak může převzít Haas. V něm bude v následujících letech jezdit Oliver Bearman, který je členem Jezdecké akademie Ferrari. U maranellské stáje teď sice volno nebude, ale Bearmanovi je teprve 19. Je zřejmé, že Lewis Hamilton nebude u týmu věčně. Samozřejmě je zde i druhý scénář – odchod Charlese Leclerca.

Bearman už za Ferrari jel – zastoupil za Carlose Sainze v Džiddě. Kromě toho testoval a zúčastnil se volných tréninků s Haasem.

Debut u Ferrari Bearman se stal prvním jezdcem od roku 1972, který debutoval ve F1 s Ferrari. Tehdy byl ve Velké ceně Velké Británie šťastlivcem Arturo Merzario, který včera oslavil 81. narozeniny.

„Upřímně řečeno, pokaždé, když jsem jel s Haasem, jak jsem řekl na posezónním testu v Abú Dhabí, vždy jsem vystupoval z auta s pocitem, že jsem zanechal dobrý dojem,“ řekl Bearman, kterého cituje RaceFans.

„Předvedl jsem výkon, na který jsem byl hrdý, což je pro mě důležité. A věděl jsem, že pokud v tom budu pokračovat, snad to bude stačit na to, abych získal místo v F1.“

„Nikdy však nemůžete slavit příliš brzy, protože ve F1 se vše rychle mění a vy jste tak dobří, jak dobrý je váš poslední závod. Samozřejmě se mi ulevilo, když se to konečně podařilo, a sdílel jsem ten okamžik se svým manažerem, který se mnou byl celou dobu, a byl to docela emotivní moment.“

Bearman byl dotazován na to, zda myslí i na to, že by mohl v budoucnu jezdit za Ferrari.

„Jediné, co mohu dělat, je předvádět co nejlepší výkony, a to je každopádně můj cíl. Všechno, co přijde potom, opravdu nemám pod kontrolou. Momentálně se soustředím na svou budoucnost s Haasem a jsem opravdu nadšený, že můžu začít.“

Na otázku, zda by mohl mít dobré předpoklady nahradit u Ferrari Lewise Hamiltona, až odejde do důchodu, Bearman odpověděl: „Je těžké o tom nepřemýšlet, ale já o tom nepřemýšlím.“