Grosjeanovy body z Nürburgringu nebudou hrát v rozhodování pro příští rok roli

Šéf týmu Gunther Steiner v současnosti jedná s majitelem týmu Genem Haasem o tom, kdo bude v příštím roce hájit barvy amerického týmu. Rozhoduje se mezi desítkou pilotů.

Před posledním závodem sílily spekulace, že Grosjean o své místo přijde. Bodované umístění tak mělo rodáku ze Ženevy výrazně pomoci. Podle Steinera na tom ale nezáleží.

„Popravdě ne. Nemůžeme se nechat ovládnout emocemi, pak bychom mohli měnit rozhodnutí každý závodní víkend. Vždy jsem říkal, že jde o dlouhodobé rozhodnutí. Nechci dělat zbrklé kroky.

Chci stabilitu. Naším cílem je zjistit, jak může být tým co nejvýš, a to v horizontu tří nebo čtyř let. S tím se pojí také výběr správných pilotů,“ řekl Steiner, podle kterého se před GP Portugalska téměř jistě nerozhodne. Přiznal nicméně, že body na Nürburgringu týmu velmi pomohly.

„O bod jsme se přiblížili Alfě Romeo. Je to ale důležité zejména pro kluky z týmu. Je to dobrý pocit a dodává nám to motivaci. Všichni odvedli dobrou práci,“ dodal Steiner.

Ohledně možného angažmá u Haasu se skloňuje mnoho jmen, včetně Sergia Péreze, Nica Hülkenberga, Micka Schumachera či Nikity Mazepina.