Grosjeanovi vadí, že se týmová rádia vysílají v televizi

Max Verstappen označil Lance Strolla v Portugalsku za „mongola“, což se nesetkalo s pochopením mongolské vlády.

Týmová rádia se vysílají v F1 TV, v televizi a dostávají se také na sociální sítě.

„Proč se to vysílá?“ zeptal se Romain Grosjean v rozhovoru pro Motorsport.com. „Kokpit a rádio s vaším týmem je vaše vlastní prostředí. Nemám rád, když se rádiové zprávy vysílají.“

„Představte si, že byste vysílali, co se děje na fotbalovém hřišti. Myslím, že by to bylo barevnější a šťavnatější.“

„Nemůžete vždy říkat, co si myslíte. Musíte respektovat lidi. Nejsme v tom dokonalí, ani já nejsem. Nejsem ani zdaleka dokonalý.“

„Ale musíte také uvědomit, že jedeme v autě rychlostí 330 km/h, tlačíme ho na maximum a víme, že s tím souvisí i riziko. Není to, jako kdybych seděl na své pohovce, kde to vypadá celkem snadno, dal si pěknou sklenici červeného vína a komentoval zvenčí, co se děje.“

Nejde ale jen o komentáře v rádiu. Lando Norris nedávno po závodě řekl, že Hamilton získal svých rekordních 92 vítězství především kvůli tomu, že má dobré auto, se kterým musí porazit jednoho, dva jezdce. Později se opakovaně omluvil.

Je tedy otázkou, zda jezdci mohou říkat, co si myslí.

„Přál bych si, abych mohl být zcela transparentní a otevřený jako v běžném životě,“ řekl Grosjean.

„Ale ve světě, ve kterém žijeme, musíme vždy dávat pozor na to, co říkáme, nebo jak to říkáme. Myslím, že taková je v dnešní době společnost.“