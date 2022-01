Grosjeanovi se závěr GP Abú Dhabí líbil

Romain Grosjean se už plně věnuje IndyCar. Nedávno se i s rodinou přestěhoval do USA. Formuli 1 ale stále sleduje a nemohl si nechat ujít ani finále loňské sezóny.

„Bylo to super!“ řekl Grosjean o závěru GP Abú Dhabí 2021. „Bylo to vzrušující, srdce mi bušilo jako o závod. Myslím, že mít dvě auta bojující v jednom kole o mistrovství světa bylo úžasné.“

„Podle mě je nesprávné se na to dívat tak, že se mistrovství světa jelo na jedno kolo. Bylo to 22 závodů, a když se podíváte na celou sezónu, víte, že Max měl defekt v Baku, Valtteri Bottas narazil do Verstappena v Maďarsku, byl tam závod v Silverstone. Když se podíváme na to, kolik bodů ztratil Verstappen, ne nutně svou vinou, byl to on, kdo si zasloužil titul více.“

„Pokud se podíváme jen na závod v Abú Dhabí, zasloužil si titul více Lewis. V posledním kole měl smůlu. Ale jako fanoušek jsem to poslední kolo miloval a bylo super vzrušující se na to dívat.“

Závěr závodu a rozhodnutí ředitele závodu vyvolalo řadu diskusí a vyšetřuje ho FIA. Podle Grosjeana neexistuje jen jeden pohled na to, co se stalo.

„Dá se na to dívat různými způsoby. Bylo by velmi zvláštní, kdybychom nepustili ta auta o okolo zpět a měli tam mezi Lewisem a Maxem v jednom kole další čtyři vozy.“

„Na druhou stranu, pro Lewise to rozhodně nebylo skvělé rozhodnutí, ale jako televizní fanoušek, jako divák, si myslím, že Michael Masi udělal správné rozhodnutí. Nemyslím si, že by bylo pěkné, pokud by šampionát skončil za safety carem. A nebylo by pěkné, kdybychom skončili s tím, že mezi chlapci na prvním a druhém místě bude několik vozů.“

„Byl jsem spíše na Lewisově straně než na Maxově, takže jsem si řekl: ‚Hm, Lewis o to přišel v poslední části sezóny.‘ Max udělal totéž, odvedl neuvěřitelnou práci. Ale myslel jsem si, že je skvělé mít ty dva pohromadě.“