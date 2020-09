Grosjeanovi se nelíbí vnější okruh v Bahrajnu. Už o tom mluvil s Vettelem

Vnější okruh v Bahrajnu sice má 11 zatáček, ale také dlouhé rovinky a je krátký. Formule 1 očekává časy na jedno kolo pod 54 sekund. Samotný závod má mít 87 kol.

Zatímco někteří jezdci volbu pro druhý závod v Bahrajnu chválili a označili ji za „úžasnou“, Grosjean minulý týden v Belgii uvedl, že ho rozhodnutí „úplně nepřesvědčilo“, protože se domnívá, že by to mohla být „noční můra“ v kvalifikaci kvůli provozu a v závodě kvůli modrým vlajkám.

Romain Grosjean je společně s Vettelem a Wurzem ve vedení Asociace jezdců grand prix (GPDA).

Na otázku, zda diskutoval o svých obavách s kolegy z vedení GPDA, reagoval pro Motorsport.com: „S Vettelem ano. Nebudu vám ukazovat emotikon, kterým mi na to odpověděl na WhatsAppu!“

„Wurz a já jsme ještě neměli čas si promluvit si. Prozatím se věnujeme mnoha dalším tématům. Na Sachír jsem vyjádřil svůj názor. Zdá se, že ne každému se to líbilo.“

Podle Grosjeana není konfigurace okruhu ideální a jezdci o tom budou diskutovat. V prostředí F1 podle svých slov není jediný, komu se nápad nelíbí.

Naopak Esteban Ocon uvedl, že závod bude úžasný. „Je to velmi rychlé, je to jen 55sekundové kolo, což je něco nového,“ řekl Ocon. „Na těch rovinkách to podle mě bude skvělé. Bude to zřejmě největší bitva, jakou jsme ve F1 za poslední roky měli.“