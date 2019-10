Grosjeanovi se nelíbí kopírování slavných zatáček na nových okruzích

„Myslím si, že opakování jedné trati někde jinde není tím nejlepším řešením. Postavit okruh je mnohem těžší, než se zdá. Některé z posledních okruhů byly trochu nezajímavé, obzvlášť kvůli únikovým zónám. Není to to, co chceme,“ řekl Grosjean pro GPtoday.

Příští rok se pojede poprvé na novém městském okruhu v Hanoji. Na návrhu trati se podílí známý designér okruhů pro F1 Hermann Tilke, který pro poslední sektor navrhl sekci zatáček, která by jezdcům měla připomínat první esíčka okruhu v japonské Suzuce.

Okruh Amerik v texaském Austinu, na kterém se od roku 2012 jezdí Velká cena USA, v sobě skrývá prvky rychlé sekce zatáček Maggotts, Becketts, Chapel z britského Silverstonu nebo na čtyřikrát zlomenou zatáčku připomínající zatáčku č. 8 z okruhu v Istanbulu, kde se již nezávodí.

Na trati v Austinu se však Grosjeanovi líbí zejména první zatáčka. „V Austinu udělali dobrou práci, když první zatáčku posadili na vrchol kopce. Dává to tomu okruhu určitý charakter.“

Při návrhu tratí se musí počítat také se skutečnosti, že okruh nebudou využívat pouze vozy formule 1, ale třeba také mistrovství světa motocyklů MotoGP, které mají jiné požadavky.

„Vždy existuje neshoda mezi tím, co chce MotoGP a co chceme my. Kvůli tomu je to těžší. My nechceme měnit některé obrubníky, MotoGP by ale chtělo, aby byly obrubníky udělány určitým způsobem. Vždy to bude obtížné, věřím ale, že je zde prostor pro zlepšení.

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos