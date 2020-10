Grosjeana zaujal projekt hypervozu Peugeotu pro Le Mans

Francouz zatím nemá jasno o své budoucnosti ve formuli 1, když tým Haas pro příští sezónu vybírá mezi více jezdci. Za Haas Grosjean závodí od roku 2016, na konci letošní sezóny mu ale skončí smlouva. Již dříve přitom řekl, že má do budoucna příležitosti v jiných šampionátech jako formuli E nebo právě WEC.

Peugeot se v roce 2022 vrátí do vrcholné kategorie sportovních vozů. Již dříve oznámil stavbu nového hypervozu a vrátí se i do Le Mans.

„Francouzský konstruktér v jednom z největších závodů na světě, samozřejmě je to pěkný projekt. Doufám, že s hypervozy se vrátí co nejvíce automobilek a vytrvalostní závody vstoupí do další zlaté éry,“ řekl Grosjean pro Motorsport.com.

„Toyota odvádí skvělou práci, ale buďme upřímní. Sledovat nyní 24 hodin Le Mans, kde vůz bojuje se svou mladší sestrou, není příliš zajímavé. Přichází Peugeot, je tu Toyota a doufám i další výrobci. Bude to znovu napínavý závod, jehož výsledek nebudete znát ani pět minut před cílem.“

Před řešením otázky jezdecké sestavy sice Peugeot ještě čeká spousta práce, Grosjean by ale o možné sedačce rád mluvil. „Zkontaktujeme se, protože mě tento projekt do budoucna velmi zajímá.“

Grosjean v Le Mans závodil už v roce 2010, kdy po svém odchodu z formule 1 absolvoval celou sezónu šampionátu FIA GT1 s Fordem GT1 týmu Matech Competition, se kterým závodil také v Le Mans. Závod ale nedokončil.

„Matematika je jednoduchá, nezbývá mnoho sedaček. Z tohoto pohledu je tedy méně spekulací. Dívám se ale i na další možnosti mimo F1, abych viděl, co by mohlo být opravdu lákavé. Myslím, že brzy budeme vědět, takže naštěstí v budoucnu už nebudeme muset na tuto otázku odpovídat,“ dodal k možnostem v dalších letech.