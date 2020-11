Grosjeana nahradí v závodě Pietro Fittipaldi

Romain Grosjean se zotavuje po hrozivé nehodě z Velké ceny Bahrajnu. Původní podezření, že má zlomeninu žebra, se nepotvrdilo. Grosjean má však popálené ruce. Z nemocnice by měl být propuštěn v úterý.

Ve Velké ceně Sachíru, která se jede na vnějším okruhu v Bahrajnu už tento víkend, ho nahradí Pietro Fittipaldi.

„Poté, co bylo rozhodnuto, že nejlepší věcí pro Romaina je vynechat alespoň jeden závod, byla volba nasadit Pietra docela snadná,“ uvedl šéf týmu Guenther Steiner.

Čtyřiadvacetiletý vnuk slavného Emersona Fittipaldiho je společně s Delétrazem rezervním jezdcem týmu Haas, takže jeho angažmá není až tak překvapivé. Tým navíc dobře zná, což zmínil i Steiner.

„Je to správná věc a je to pro něj dobrá příležitost. Byl trpělivý a na tuto příležitost byl vždy připraven – a teď to přišlo. Proto ho chceme v autě a jsem si jistý, že odvede dobrou práci. Je velmi náročné být povolán na poslední chvíli, ale jak jsem řekl, myslím si, že je to správná věc pro tým Haas F1.“

„Jsem šťastný, že je Romain v pořádku a zdravý. To je nejdůležitější, uvedl Pietro Fittipaldi.

„Jsme velmi rádi, že jeho zranění jsou po tak velkém incidentu relativně malá. Není to ideální soubor okolností, který mi poskytl první příležitost zúčastnit se závodu formule 1, ale jsem nesmírně vděčný Gene Haasovi a Guentheru Steinerovi za jejich důvěru, že mě tento víkend posadí za volant.“

„V této sezóně jsem hodně pracoval s týmem, jak na trati, tak na simulátoru, takže jsem dobře obeznámen s provozními postupy týmu o víkendu grand prix. Dám do toho vše a těším se, až v pátek v Bahrajnu začnu ve volném tréninku.“

Fittipaldi měl sám v květnu 2018 vážnou nehodu, při které si zlomil ve Spa v závodě WEC obě nohy. Kromě WEC závodil třeba v DTM. V roce 2017 vyhrál sérii V8 3,5 s českým týmem Charouz. Poté zkoušel štěstí dokonce i v IndyCar a jeden závod odjel v japonské super formuli.

Fittipaldi testoval s vozem Haasu v letech 2018 a 2019. Do současného vozu VF-20 se ale poprvé posadí až v pátek v tréninku.