Grosjean zpátky v Renaultu? Byl by to hezký příběh, říká Francouz

Odchod Sebastiana Vettela z Ferrari spustil letošní lavinu přestupů. Carlos Sainz Jr. zaplnil jeho místo v italské stáji a u McLarenu Španěla nahradí Daniel Ricciardo, který po dvou letech odejde z Renaultu.

S volným místem u Renaultu byli spojování Vettel i Fernando Alonso, který získal své dva tituly mistra světa v letech 2005 a 2006 právě s francouzskou stájí. Nyní ale tovární tým bojuje jen s týmy ze středu pole.

Podle samotného šéfa týmu Cyrila Abiteboula Renault s obsazením druhé sedačky vedle Estebana Ocona nespěchá. Grosjean by ale podle svých slov v podcastu ESPN měl o místo zájem.

„Bylo tu pár překvapení. Tím velkým byl Sebastian, pak došlo k několika volbám, které bych pravděpodobně udělal jinak, ale chápu to a bylo zábavné to sledovat,“ řekl Grosjean k dění na jezdeckém trhu.

„Carlos šel do Ferrari, tím se uvolnila zajímavá sedačka u McLarenu, to byla pro Ricciarda dobrá příležitost a stále je volné jedno místo u Renaultu, které by mohlo být v budoucnu atraktivní.

„Díky rozpočtovému stropu ale věříme, že více týmů by mohlo být skvělých. Z toho, co jsem viděl při zimních testech, je na velmi dobré cestě Racing Point. Jsou skutečně konkurenceschopní a s Mercedesem odvedli velmi dobrou práci, takže v budoucnu tu bude pár dobrých týmů, které bude potřeba sledovat. Jezdecký trh byl zajímavý, zbývá pár míst, myslím ale, že si teď všichni nechají trochu čas.“

Nyní 34letý Grosjean přišel do F1 poprvé v polovině sezóny 2009, kdy u Renaultu nahradil Nelsona Piqueta Jr. Za Renault odjel sedm závodů, Pro rok 2010 se vrátil do GP2, stal se šampionem seriálu Auto GP a závodil také s fordem v šampionátu GT. O rok později vyhrál seriál GP2 a asijskou GP2, než získal v roce 2012 opět sedačku u Lotusu, který vznikl z Renaultu.

S Lotusem během čtyř sezón získal deset umístění na stupních vítězů a od vstupu týmu Haas do F1 v roce 2016 hájí barvy americké stáje.

„Byl by to hezký příběh. V Enstone jsem strávil 10 let a oni financovali většinu mé kariéry. Získal jsem také jejich dosud poslední pódium! Myslím, že by bylo hezké se tam vrátit, bylo by ale také fajn zůstat u Haasu nebo zkusit jiný tým. Ještě jsme neodjeli ani jeden závod, ale už mluvíme o příštím roce, což je zvláštní.

„Jsme ale na začátku července, kdy začne tahle divná sezóna. Nevím, nejprve se vrátíme k závodům a uvidíme, jak se vůz chová. Pokusím se udělat to nejlepší a uvidíme, jestli jsem stále na úrovni, na které chci být. Pak začneme mluvit a diskutovat a uvidíme, co můžeme dělat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson