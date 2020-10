Grosjean z Nürburgringu odjíždí se zdravým prstem a prvními body

Po špatném startu se Grosjean propadl z 16. na poslední pozici. Když pak Kimi Räikkönen vyjel lehce mimo trať do štěrkové zóny, jeden z kamínků zasáhl také Grosjeanovu ruku.

Francouz si okamžitě do rádia týmu postěžoval na bolest prstu a obával se, že jej má zlomený. Grosjean ale bolest překonal a odměnou mu po strategii jedné zastávky bylo deváté místo. Poprvé v letošní sezóně tak Grosjean bodoval.

„Měl jsem nedotáčivý vůz. Kimi vyjel do štěrku, (kamínek) mě trefil do špatného místa a zpočátku to bylo celkem bolestivé. Nejprve jsem si myslel, že je to zlomené, na kloubu je velká modřina. Několik kol jsem jel s narovnaným ukazováčkem,“ popsal v cíli devátý Grosjean.

Grosjean nakonec bodoval poprvé od loňské Velké ceny Německa na Hockenheimu. Tým Haas pak na bodech skončil poprvé od letošního závodu v Maďarsku, kde dojel desátý.

„Jsem velmi šťastný za všechny (v týmu) a za všechnu tvrdou práci v poslední době. Od prvního závodu na Silverstonu jsme opravdu vylepšovali vůz a zlepšovali se. Když dnes vyjel safety car, nebyla to pro mě dobrá zpráva, dokázali jsme ale dostat teplotu (zpět do pneumatik) a udržet deváté místo. Je to dobrá zpráva.“

Druhý pilot Haasu Kevin Magnussen obsadil třinácté místo.