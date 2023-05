Grosjean v IndyCar znovu jen druhý. Tohle už bolí, přiznal Francouz

V každém závodě dosavadního průběhu této sezony IndyCar se Romain Grosjean výrazně zapojil do boje o vítězství, nakonec však ze čtyř Grand Prix vytěžil jen dvě druhá místa. Těch už v IndyCar nasbíral celkem pět, to poslední v neděli večer v Alabamě. Z dalšího neúspěšného útoku na triumf byl bývalý pilot formule 1 nemálo zklamaný.

Barber Motorsports Park, Birmingham, Alabama. Poutavá trať zasazená do alabamských lesů je tradičním dějištěm závodů IndyCar. Zámořská formulová série zde měla v neděli večer na programu čtvrtý závod sezony 2023, který k sobě znovu svedl dohromady Romaina Grosjeana s vozem stáje Andretti a Scotta McLaughlina reprezentujícího tým Penske.

V první Grand Prix roku v ulicích St. Petersburgu skončil jejich duel o vítězství vzájemnou kolizí a koncem pro oba závodníky, v Alabamě už ale byli oba piloti opatrnější. Jejich souboj o vítězství však znovu probíhal na ostří nože.

Grosjean v Alabamě podruhé v sezoně startoval z pole position a první stint závodu strávil ve vedení, po posledních pit stopech ke konci závodu se ovšem před ním na první pozici objevil McLaughlin. Novozélandský pilot však stavěl později než Francouz a na studených pneumatikách se na trati stal Grosjeanovou kořistí.

Francouzský pilot Andrettiho týmu se tak ujal vedení a zdálo se, že by si po čtyřech druhých místech mohl konečně dojet pro premiérový triumf v IndyCar. Nicméně v závěrečných fázích Grand Prix v Alabamě se Grosjean dopustil jezdecké chyby, byl dlouhý v jedné ze zatáček a McLaughlin se vnitřní stopou dostal do čela.

Scott McLaughlin si tak s monopostem Penske dojel pro čtvrté vítězství kariéry v IndyCar a na Romaina Grosjeana zase zbylo jen druhé místo.

„Budu k vám upřímný, tohle už bolí. Strategie tří zastávek v boxech nebývá v Barberu vítězná, dnes ale zůstala otevřená pit lane (těsně před jednou ze žlutých fází), což dalo McLaughlinovi šanci toho využít,“ rozpovídal se bývalý pilot Haasu či Lotusu po závodě pro motorsport.com.

„Podívejte se na to, jak dopadli další piloti, kteří jeli na strategii dvou zastávek. Ztratili až 20 sekund! My jsme dnes měli skvělé auto, já jel dobře, dal jsem do toho sto procent, ale prostě jsme měli smůlu s jednou žlutou fází. Michael Andretti mi už říkal, abych nevěšel hlavu, že to byla jedna z nejlepších jízd, jakou kdy viděl. Co na to mám říct? Dal jsem do toho všechno. Se Scottem (McLaughlinem) to byl dobrý souboj a musím mu pogratulovat, to vítězství si zasloužil,“ dodal sportovně Grosjean.

Scott McLaughlin se v Alabamě stal čtvrtým různým vítězem závodu v dosavadním průběhu sezony po triumfech Marcuse Ericssona (St. Petersburg), Josefa Newgardena (Texas) a Kyla Kirkwooda (Long Beach). I on po závodě mluvil o strategii.

„Nazval bych to šťastnou strategickou volbou. Se třemi zastávkami jsem měl velké štěstí. Můj tým mě dostal na victory lane. Pak jsme na tom byli dobře i s palivem a povedlo se nám dostat se před Grosjeana.“

Na třetím místě za McLaughlinem a Grosjeanem dojel vítězův týmový kolega z týmu Penske Will Power, který se dostal na stupně vítězů po startu z jedenáctého místa. Lídrem šampionátu zůstává v neděli desátý Marcus Ericsson ze stáje Chipa Ganassiho. Sezona IndyCar bude pokračovat 13. května závodem na Grand Prix verzi závodiště v Indianapolis. Na tamním oválu se pak 28. května pojede 107. ročník Indy 500.