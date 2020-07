Grosjean se týmu omluvil za „slona v místnosti“. Na Netflixu to prý nebude

Romaina Grosjeana se ve čtvrtek před Velkou cenu Maďarska ptali na jeho budoucnost u Haasu. „Je tu spousta otazníků,“ řekl Grosjean. „Zbavíme se slona v místnosti, bude tu Haas příští rok? To je samozřejmě otázka.“

Onen „slon v místnosti“ je v angličtině poměrně běžný idiom a znamená ožehavé téma, nebo přesněji téma, o kterém nechce nikdo moc mluvit. Grosjean tím myslel, že není vůbec jisté, zda Haas zůstane ve F1.

U šéfa týmu se ale Grosjeanova slova nesetkala s pochopením. „Myslím, že slon je v jeho pokoji, ne v našem pokoji,“ řekl Steiner. Podle něj by se měl Grosjean zajímat spíše o svou vlastní budoucnost a nemluvit za tým.

Grosjean si po víkendu v Maďarsku sypal popel na hlavu. „Je mi líto, pokud jsem řekl něco špatně,“ uvedl Grosjean. „Nechtěl jsem nic vytvořit. Ne, nebude z toho epizoda na Netflixu. Není tu žádný problém.“

Haas se „proslavil“ v sérii Drive to survive a to díky epizodě, ve které si Steiner docela tvrdě vyříkával s oběma jezdci vzájemné kolize na trati.

„Řekl jsem něco, co jsem neměl říkat, a pak ...omlouvám se týmu.“

Steiner uvedl, že na Grosjeana není naštvaný. Jeho slova ho spíše překvapila. „Znáte mě. Na něco reaguji a věci rychle to pak házím za hlavu. Nejsem naštvaný. Překvapilo mě to, když jsem to četl. Zeptal jsem se ho na to, ale je to v pohodě. Nemám problém.“