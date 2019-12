Grosjean se těší, až se zbaví „té neříditelné věci“

Romain Grosjean toho už v Abú Dhabí letos zažil hodně. V pátek měl kontakt s Bottasem a jeho vůz musel být opravován.

V kvalifikaci se musel v boxové uličce vyhýbat Kvjatovi a nakonec nepostoupil ani z první části. Po třetím tréninku to přitom vypadalo nadějně.

„Myslím, že největším problémem je, že jsme měli tři tréninky, ve kterých se auto chovalo velmi dobře, v pátek jsem byl s autem velmi spokojený,“ řekl Grosjean. „Po nehodě s Bottasem jsme museli provést změny na autě, takže v sobotu ráno jsme sklopili hlavu a tvrdě pracovali.“

„V posledním tréninku jsme byli jedenácti, měli slušné tempo a věděli jsme, že kvalifikaci máme ve svých rukou. Ale ta zatracená věc je neříditelná.“

„Není to ničí chyba. Inženýři udělali maximum, a já jsem jel stejným způsobem, ale přijeli jsme do první zatáčky a měli to samé jako Kevin. Jel jsem tam bokem a ztratil hned tři desetiny sekundy.“

„Snažil jsem se být pozitivní po celý rok, ale řekněme, že se těšíme, až se toho zbavíme. V muzeu to určitě nebude,“ dodal Grosjean na adresu letošního vozu.

Tak rychle se ale letošního vozu Grosjean nezbaví. V úterý ho čekají v Abú Dhabí testy.

Foto: Getty Images / Clive Mason