Grosjean se o svou budoucnost ve formuli 1 nebojí

Romain Grosjean společně s týmem Haas zažívá obtížný rok. Americká stáj se kvůli sérii špatných výsledků krčí na devátém místě v Poháru konstruktérů. Po několika incidentech s týmovým kolegou Kevinem Magnussenem se vyrojily spekulace, že by Grosjean mohl o své místo v týmu přijít.

Třiatřicetiletý rodák ze Ženevy je ale podle všeho v klidu. Věří, že jeho pozice v týmu je silnější než před rokem. Důvodem by mohly být i rady, které týmu pomohly v mírném zlepšení.

„Loni jsem měl větší strach. Bylo hodně důvodů, kvůli kterým jsem letos mohl sedět doma. Dopustil jsem se taky spousty chyb, kterých jsem se vzhledem k mým zkušenostem dopustit neměl. Ale myslím, že od té doby jsem se zmátořil. Ukazuje se, že zkušenosti stále mají ve formuli 1 cenu, což se projevilo v době, kdy jsem požádal o návrat ke starší specifikaci auta.

Tým se hodně proměnil. Soustředíme se na to, jak zajistit, aby nové součástky skutečně přinesly zlepšení. Dřív jsme prostě novinky nasadili, aniž bychom věděli s určitostí, že nám pomohou.

Co se týče mých výkonů v závodech, jsem celkem spokojen. Myslím, že v prvních závodech jsem mohl být rychlejší v kvalifikacích, ale dnes už jsem se vrátil do dřívější formy. Jak jsem řekl, myslím, že loni bylo mnohem více důvodů, proč bych mohl přijít o sedačku. Letos je to lepší,“ nechal se slyšet Grosjean.

