Grosjean se dostal do Q3 s vozem z Austrálie

Grosjean také v Německu jezdí s balíčkem, který měl Haas v prvním závodě v Melbourne. S novými díly po Španělsku nebyl Grosjean spokojený. Tým nyní oba balíčky srovnává. Magnussen jezdí s aktuální specifikací.

„Dosud to byl dobrý víkend,“ řekl Grosjean poté, co se kvalifikoval na šesté místo. Pokud by jezdce Ferrari nepotkaly problémy, byl by Grosjean osmý, ale i tak pořád lepší než Magnussen, který skončil 12.

„V pátek jsme byli ve velmi horkých podmínkách spokojeni s něčím, co jsme chtěli zkontrolovat a pochopit. Zdá se, že celý balíček funguje velmi dobře.“

„Kevin není se svým balíčkem tak spokojený, jako byl v pátek, ale v sobotu ráno létal v chladnějších podmínkách, takže jsem si říkal, že bych možná měl přejít na nové auto. V kvalifikaci to vypadalo vyrovnanější. Ve středu pole oddělovaly čtyři auta čtyři setiny, což je celkem vzrušující.“

„Poté jsem v Q3 dostal z auta to nejlepší. Je docela působivé, že auto, které je staré, obecně není staré, ale v závodech formule 1 je 11 závodů dlouhá doba, je stále schopné dosáhnout tak silného výsledku. Ukazuje to, že víme, které auto je rychlejší.“

„Nyní musíme jen pochopit, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma balíčky a proč byl Kevin dnes ráno tak konkurenceschopný a možná ztratil část této konkurenceschopnosti. Možná jízda na zelené trati nebyla pro moje aut tak dobrá a teplejší trať byla lepší.“

Srovnání balíčků je jedna věc, ale závod může vypadat jinak. Haas měl v první části sezóny dobré kvalifikační výsledky, ale v závodě pak měl problémy s pneumatikami.

„Je to možnost. Mohlo by to dopadnou i dobře. V pátek byla rychlost při dlouhých jízdách dobrá. Ne vynikající, ale dobrá a to si myslím, že jsme měli špatné nastavení, když jsme zkoušeli různé věci.“

„V pátek jsme toho vyzkoušeli více, než jsme dokázali za celý rok, protože s australským balíčkem mohu vyjet na trať a cítit se sebevědomě.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson