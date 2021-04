Grosjean se chystá na test s Mercedesem. Netflix bude u toho

Romain Grosjean vloni po své dramatické nehodě v Bahrajnu prohlásil, že by rád odjel soukromý test s některým z týmů F1. Nechce, aby jeho poslední sekundy ve F1 byly v plamenech. Toto Wolff hned nabídl, že pokud Grosjean nesežene sedačku u jiného týmu, tak mu Mercedes jeho přání splní.

U Grosjeanova testu by měly být i kamery Netflixu. Výkonný producent série Drive to Survive James Gay-Rees v podcastu In The Fast Lane prozradil, že s Grosjeanem natáčeli úpravu sedačky.

Mercedes zatím situaci nekomentoval a nepotvrdil, že Grosjean továrnu navštívil.

Podrobnosti testu stále neznáme, ale na základě Grosjeanova diáře a pravidel to můžeme odhadnout.

Grosjeana čeká už příští týden debut v IndyCar. Americká série bude mít hned na začátku poměrně nabitý program. První závod se jede 18. dubna v Barber Motorsports Park v Alabamě. Poté se série přesuna na Floridu, kde se jede už o týden později v ulicích St. Petersburgu.

Další destinací bude Texas, ale Grosjean bude mít volno. Na oválech závodit nebude, za volantem Dale Coyne Racing ho ve dvou závodech po sobě nahradí Pietro Fittipaldi. Od konce dubna do poloviny května bude mít Grosjean volno. Samozřejmě nelze vyloučit, že test proběhne ještě před debutem v IndyCar.

Pravidla omezují testy se současnými vozy, takže Grosjean usedne nejspíše do dva roky starého vozu Mercedes W10. A místo? S největší pravděpodobností Silverstone, který je blízko továrně týmu.