Grosjean poslední dobou nespí dobře. Přemýšlí o IndyCar

Romain Grosjean prakticky s jistotou na konci letošního roku skončí ve formuli 1. Haas jemu a ani Magnussenovi neprodlouží smlouvu a angažuje dva nové jezdce.

Grosjean dříve uvedl, že zvažuje formuli E nebo WEC. O IndyCar neuvažoval, protože nechce závodit na oválech.

IndyCar je ale v tomto ohledu mnohem flexibilnější než F1. Někteří jezdci se účastní jen vybraných závodů. Kalendář amerických formulí obsahuje v příštím roce jen 4 závody na oválech. Grosjean uvedl, že si měl kalendář projít dříve, aby zjistil, že oválů ve skutečnosti není tak moc. Svůj pohled na IndyCar přehodnotil.

„Je to možnost,“ řekl Grosjean. „A když budu brutálně upřímný, poslední dva týdny jsem moc nespal. Je to těžký rok pro svět, pro ekonomiku, takže to není dobrý rok pro to, abyste byli bez smlouvy a mimo sport, kterému se věnujete.“

„Ano, díval jsem se na IndyCar. Měl jsem nějaké kontakty a některé byly dobré.“

Grosjean řekl, že o IndyCar už mluvil s bývalým jezdcem F1 Marcusem Ericssonem a jeho zpětná vazba byla povzbudivá.

„Je zřejmé, že jde o velkou změnu v životě, ale mluvil jsem s Marcusem Ericssonem a opravdu se mu to líbí. Říká, že je to jiné, ale jezdci mají v autě velkou roli.“

„Ano, existují týmy, které jsou lepší než ostatní, ale každý má šanci vyhrát závod. Podívejte se na dnešek... Kevin a já jsme odjeli zatraceně dobrá kola a jsme znovu na 16. a 17. místě.“