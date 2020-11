Grosjean poslal pozdrav z nemocnice a změnil názor na svatozář

Romain Grosjean byl před třemi lety proti zavedení svatozáře. V roce 2017 uvedl: „Osobně si myslím, že když to bylo oznámeno, byl to smutný den pro F1. „Jsem stále proti tomu. Nemyslím si, že to má v F1 své místo.“

Dnes ale svůj názor jezdec Haasu po nehodě přehodnotil. Na krátkém videu poděkoval za podporu, potvrdil, že mu nic nebo spíše „téměř nic“ není a uvedl: „Před několika lety jsem nebyl pro svatozář, ale myslím, že je to nejlepší věc, kterou jsme do formule 1 přinesli. Bez ní bych s vámi dnes nemohl mluvit.“

Tým už potvrdil, že Grosjean nemá žádné zlomeniny. Má pouze popálené obě ruce.