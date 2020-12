Grosjean popsal svůj zdravotní stav. Problém představuje levá ruka

Po závodě jsme se dozvěděli, že Grosjean nemá žádné zlomeniny, ale utrpěl popáleniny na rukou. V rozhovoru pro francouzská média popsal svůj aktuální zdravotní stav.

Stále platí, že chce v Abú Dhabí za týden jet, ale vše závisí na jeho zdravotním stavu. Pokud by jet nemohl, zastoupil by ho nejspíše znovu Pietro Fittipaldi nebo možná Mick Schumacher, který už bude mít po sezóně formule 2.

„Pokud mi příští týden nebude fungovat levá ruka a nebudu schopen dělat vše, co potřebuji, nebudu riskovat a řídit,“ řekl Grosjean.

„Ale snažím se co nejvíce odpočívat a řídit se doporučeními lékařů, aby se to uzdravilo.“

„Nejprve to musí být méně oteklé, protože v tuto chvíli je to velmi oteklé. Během nárazu mohlo dojít k zásahu vazu palce.“

Zranění má jezdec Haasu zejména na levé části těla. „Mám podvrtnutý levý kotník, zasažené levé koleno a na levém rameni, levé hýždi a levém předloktí mám pěkné modřiny.“

„Myslím, že ani můj levý palec nebyl ušetřen. Nejen, že je tato ruka více popálená, ale palec mám trochu podvrtnutý.“

„Mám sílu a můžu ji hýbat mnoha způsoby. Můžu zavřít pěst. Zatím se však nemůžu dotknout malíčku. Normálně bych toho byl schopen, ale v tuto chvíli to nejde, protože je zanícený a je tam velký obvaz.“

Grosjean si také podvrtl levý kotník, když se snažil vystoupit z auta. V tu chvílí navíc neměl levou botu. Zůstala za pedály a při vystupování z hořícího kokpitu tam zůstala.

„Ve skutečnosti to není moc. Jen to ledujeme. Během dvou dnů se to zlepšilo, takže příští týden bude určitě v pořádku. O svou levou nohu se vůbec nebojím. Jediným skutečným problémem je moje levá ruka.“

„Nevypadá to moc dobře. Bolest je docela zvládnutelná – užívám paracetamol, nic silnějšího.“

Grosjean také uvedl, že už informoval manželku, že se domů nevrací. Zůstává v Bahrajnu, odkud pojede do Abú Dhabí, aby tam zjistil, zda může odjet svůj poslední závod s Haasem.