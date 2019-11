Grosjean pojede poslední závod s podlahou ze zimních testů

Romain Grosjean a poté také Kevin Magnussen se v průběhu roku kvůli vleklým problémům vraceli ke specifikaci vozu ze Španělska. V Abú Dhabí Grosjean odhalil, že situace je ještě horší.

„Je to legrační příběh,“ řekl Grosjean pro Motorsport.com. „Závodím tady s podlahou V1, číslo jedna, což je podlaha, kterou jsme měli v zimních testech.“

„Myslím, že se v F1 nikdy nestalo, že jste přijeli na poslední závod a ve skutečnosti jste přivezli to samé, s čím jste začínali.“

Na dotaz, zda není divné, že v rychle se vyvíjejícím světě F1 závodí v posledním závodě s tím, co měl na začátku sezóny, reagoval Francouz: „Je to to nejlepší, co máme. Ale jo, je to zvláštní, zejména s novými pravidly.“

„Od Barcelony jsem nechtěl nasadit nový balíček a měl jsem pocit, že je méně dobrý. Možná bychom ušetřili nějaký čas, pokud bychom se vrátili k předešlé specifikaci.“

„Ale po bitvě je každý generál. Kdybych věděl, co vím teď, koupil bych si spoustu akcií Amazonu, když jsem byl mladý. Možná bych koupil dokonce celou firmu!“

Foto: Getty Images / Charles Coates