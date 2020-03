Grosjean odmítá kritiku na sociálních sítích

Francouzský pilot byl v minulé sezóně symbolem špatné formy americké stáje Haas. Grosjean mnohokrát ventiloval svoji frustraci během závodu prostřednictvím týmového rádia, popřípadě v rozhovoru pro média po skončení grand prix.

Celkem sedmkrát v loňském roce Francouz narozený v Ženevě nedokončil závod, žádný jiný pilot v sezóně 2019 nezaznamenal tolik odstoupení. Nelze ale všechna Grosjeanova nedokončení svalovat čistě na jeho hlavu, na příklad hned na úvod roku v Austrálii ho ze závodu vyřadila smůla. Mechanici Haasu tehdy během pit stopu špatně připevnili levé přední kolo a Grosjean tak musel o pár chvil později odstavit monopost VF-19 do únikové zóny.

Týmu Haas se navíc v sezóně nedařil ani vývoj vozu, sám francouzský pilot v rozhovoru pro F1sport potvrdil, že nejlepší vůz měla americká stáj v březnu v Melbourne. Následně aplikovaná vylepšení nepřinesla kýžený účinek. Romain Grosjean nakonec v protrápené sezóně dojel pouze třikrát na bodovaných pozicích, celkem získal osm bodů a v šampionátu porazil pouze piloty Williamsu Roberta Kubicu a George Russella.

O něco lépe si v roce 2019 vedl Grosjeanův týmový kolega Kevin Magnussen. Dán obsadil šestnáctou pozici s dvaceti body na kontě a kromě Grosjeana a pilotů Williamsu porazil také sedmnáctého Antonia Giovinazziho.

Na sklonku loňské sezóny byl Romain Grosjean kritizován ze všech stran, jak fanoušky, tak odbornou veřejností. Dokonce se spekulovalo o jeho nahrazení u Haasu Nicem Hülkenbergem. Francouz však nakonec turbulentní období ustál a s Haasem se připravuje na start nové sezóny. V rozhovoru pro Autosport se před prvním závodem v Melbourne opřel do internetových trollů, kteří jsou aktivní i u příspěvků, které přímo nemají sportovní tematiku.

„Nedávno jsme s manželkou navštívili koncert, ze kterého jsme na sociální sítě nahráli selfie. Jeden chlápek k tomu hned napsal vulgární komentář,“ rozpovídal se Grosjean.

„Na ulici ale nikdy nepotkáte někoho, kdo by vám něco takového řekl do obličeje.“

„Jsem raději, když mě lidé mají nebo nemají rádi. Je to lepší než nemít žádné charisma. Jsou lidé, kteří mě podporují, jiní zase naopak ne. To chápu.“

„Někdy si můžeme psát pomocí sociálních sítí. K tomu ostatně byly stvořeny. Je to místo, kde se můžeme ptát a dostávat vysvětlení. Lze se tam třeba zeptat ‚Proč říkáš, že Grosjean v loňském roce boural v každém závodě? Ukaž mi statistiky a pak se o tom budeme bavit.‘“

„Občas mají lidé určitou představu, které se nemohou zbavit. Tak to v životě chodí, není to nic zásadního.“

„Když zaznamenáte dobrý výsledek, tak čísla najednou letí nahoru, lidé jsou kolem vás. Když se vám naopak nedaří, tak jsou lidé tvrdí.“

„Často je velmi lehké kritizovat, venku na ulici se mi ale ještě nikdy nestalo, že by mi někdo něco takového osobně řekl.“

O Romainovi Grosjeanovi je známé, že pro případ konce ve formuli 1 se poohlížel po dalších závodnických alternativách. V jeho hledáčku se pohybují šampionáty DTM a formule E. Ve formuli 1 však nakonec Francouz pokračuje a podle jeho vlastních slov je stále velmi motivován k pokračování v grand prix závodění. Grosjean je aktuálně šestým nejzkušenějším pilotem ve startovním poli se 164 starty v závodech F1 na kontě.

„V tuto chvíli se necítím na odchod z formule 1. A to i přes to, že je to frustrující a neférové prostředí, i přes to, že se občas vracím domů s pocitem, že bych raději závodil v jiné kategorii, kde bych měl šanci bojovat o vítězství.“

„Pořád jsem ale příliš zamilován do formule 1.“

Foto: Getty Images / Charles Coates