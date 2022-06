Grosjean nesouhlasí s penalizací pro Alonsa

„Je radost vidět, jak se Fernandovi daří,“ řekl Grosjean na svém YouTube kanále.

„Když se podíváte na dvacetiletého jezdce, který jede svou první sezonu ve formuli 1, je v něm nadšení, oheň. On tohle prostě vyzařuje.“

„Pokaždé, když vyjížděl ze šikany, šel bokem. V pátek byl na suchu rychlý. V sobotu byl na mokru velmi působivý.“

Šéf stáje Alpine Otmar Szafnauer po závodě prohlásil, že nebýt safety caru na konci závodu, mohl Alonso dosáhnout lepšího výsledku. Grosjean s tím souhlasí.

„V neděli měl zajímavou strategii. Zůstal dlouho na střední – 20 kol. Byl možná jedním z mála jezdců, kteří mohli v závodě vyzkoušet strategii s jednou zastávkou, nebýt virtuálního safety caru a safety caru v pozdější fázi závodu.“

Alonso byl později potrestán penalizací za kličkování při obraně před Bottasem. Podle Grosjeana byl ze strany sportovních komisařů trest přehnaný.

„Na konci dostal pětisekundovou penalizaci. S touto penalizací tak trochu nesouhlasím. Ano, možná se na rovince dvakrát pohnul, ale především rovinka není rovná, takže není snadné jet rovně.“

„Za druhé, pojďme sakra závodit! Ať bojují, ať se brání, ať do toho jdou. Je dobré mít pravidla, ale nepřehánějte to. Pět sekund bylo příliš. To je můj názor. Možná se mýlím, ale já to tak cítím.“