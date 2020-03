Grosjean nechce vidět první sérii Drive to Survive. Kvůli vzpomínkám

První série dokumentárního seriálu Drive to Survive pojednává o sezóně 2018, která nebyla v Grosjeanově podání příliš vydařená.

Francouzský pilot týmu Haas v ní obsadil konečné čtrnácté místo v jezdeckém šampionátu. Grosjean šest závodů nedokončil, v osmi nebodoval a z jednoho byl diskvalifikován. Nakonec získal celkem 37 bodů a o 2 body zaostal za Charlesem Leclercem, který tehdy absolvoval svoji debutovou sezónu v F1 se Sauberem.

Pro srovnání, Grosjeanův týmový kolega Kevin Magnussen v roce 2018 získal 56 bodů a v konečném pořadí šampionátu obsadil devátou příčku.

„Dokoukal jsem druhou sérii Drive to Survive. Nebudu se dívat na tu první, protože rok 2018 pro mě nebyl dobrý. Vážně se k těmhle vzpomínkám nechci vracet,“ uvedl Romain Grosjean v rozhovoru s Kymem Illmanem, ze kterého cituje web racefans.net.

O druhé sérii Drive to Survive Grosjeanův parťák z Haasu Kevin Magnussen řekl, že Netflix mohl z problémů americké stáje v sezóně 2019 ukázat i více. Grosjean na tuto myšlenku navazuje. Myslí si, že by americká produkce mohla do dějišť velkých cen klidně posílat větší štáby.

„Netflix odvádí dobrou práci. Vlastně si myslím, že by na jednotlivé závody i do jednotlivých týmů mohli posílat více členů štábu. Nikdy totiž před startem víkendu nemůžete vědět, co vše se stane,“ řekl francouzský pilot.

„Mohou si třeba říci ‚Ok, Haas, americký tým, takže se jim budeme věnovat v Americe a v Rakousku, protože se jim tam loni dobře dařilo a v jiných závodech zase budeme s jinými týmy.‘ Kdyby ale měli tři nebo čtyři kamery, tak by mohli získat více zábavného obsahu,“ myslí si Grosjean.

