Grosjean: Minulý rok ukázal, že neustálé nasazování vylepšení může být na škodu

Šéf týmu Günther Steiner nedávno potvrdil, že vzhledem k nejisté podobě letošního ročníku nechce americká stáj utrácet za vývoj dílů. Haas proto letošní sezónu začne v podstatě s vozem, se kterým měl vyrazit i do prvního závodu v Austrálii, který byl ale krátce před začátkem víkendu kvůli koronaviru zrušen.

„Můžeme se soustředit na to, co máme, a maximálně toho využít. Jsem možná znepokojen více, než (týmový kolega) Kevin Magnussen a víme, že F1 je o vývoji a nasazování nových dílů. Minulý rok jsem ale poslední závod dokončil s vozem, se kterým jsem ročník začínal. Vylepšení občas nefunguje tak, jak si představujete,“ řekl Grosjean pro Autosport.

„Ano, je skvělé mít nové díly a zlepšit výkonnost, ale ne vždy to funguje. Jsem rád, že se vracíme k závodění. Myslím, že tým přežil krizi. Pojďme závodit a uvidíme, jestli potřebujeme přinést vylepšení. Myslím, že ze zimních testů máme dobrý základ,“ pokračuje Francouz.

„Podmínky nyní samozřejmě budou odlišné, jiná trať, jiné teploty, kluci ale maximálně využili všeho, co jsme se naučili v zimních testech, což je dobře, protože se nemusíme soustředit na testování nových dílů. Po pár závodech uvidíme, jak to funguje a co můžeme udělat na autě. Teď jsme vlastně v dobré pozici, snad bude vůz dobře fungovat a my si to užijeme.“

Grosjean také věří, že se tým poučil z minulého ročníku, kde obsadil až deváté místo v Poháru konstruktérů.

„Věřím, že teď dokážeme lépe porozumět problémům a vyslyšet názory jezdců, protože nakonec jsme to my, kdo řídí auto a velmi brzy jsme cítili, že je něco špatně. Senzorům trvalo déle, než to zjistily. Myslím, že všechny naše procesy jsou nyní prováděny tak, že můžeme pracovat rychleji, lépe a víme, kam se podívat. Jsem přesvědčen, že pokud k tomu znovu dojde, dokážeme lépe pochopit situaci a rychleji reagovat.“

I jeho týmový kolega Magnussen souhlasí, že tým se poučil z loňské sezóny. Haas v průběhu roku na svůj vůz nasazoval vylepšení, která se ale neosvědčila, vůz nezrychlila a tým se nakonec musel vrátit k verzi, kterou měl pro první závod sezóny a která se ukázala být nejlepší.

„Myslím, že to všechno, čím jsme si prošli minulý rok, kdy jsme se celou dobu trápili, nás posílilo, lépe spolupracujeme jako tým a přimělo nás to podívat se na různé věci, na které bychom se jinak nedívali,“ řekl Magnussen.

„Těžké časy jako minulý rok vás jako tým udělají celkově silnějšími. Pozitivní je, že tým neustále bojoval. Udělal dobrá rozhodnutí, obtížná rozhodnutí, ale udělal je a držel se jich. Myslím, že letošní vůz se zdá být velmi odlišný, alespoň to o něm zatím můžeme říct.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson