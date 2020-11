Romain Grosjean se po nehodě dostal z plamenů sám a byl posazen do medical caru. Později byl ale přesunut do sanitky, která ho dopravila do lékařského centra na okruhu. Odtud byl po prohlídce přepraven vrtulníkem do nemocnice.

Po nehodě existovalo podezření na zlomeninu žebra, což ale podle vyjádření týmu rentgenová vyšetření v nemocnici nepotvrdila. V nemocnici zůstane Grosjean přes noc na pozorování. Haas také potvrdil, že má Grosjean popálené horní strany obou rukou.