Grosjean, Král, Agostini i Enge byli oceněni na galavečeru Zlatý volant

Vedle českých hvězd motoristického sportu byli při předávání cen Zlatý volant oceněni také slavní hosté Romain Grosjean a Giacomo Agostini, s patnácti tituly mistra světa nejúspěšnější jezdec mistrovství světa silničních motocyklů v historii.

Pilot týmu Haas Romain Grosjean v pražském Cubexu převzal cenu Osobnost světového motorsportu a při rozhovoru na pódiu přišla řeč i na jeho dřívější zaměstnání v bance.

„Ještě když jsem v roce 2009 začínal závodit ve Formuli 1, v neděli jsem závodil a v pondělí šel do kanceláře v bance. Byla to skvělá zkušenost a měl jsem to rád, ale dodnes mi to připomíná, jaké štěstí máme, že jsme závodníci. Je to práce, které se žádná jiná nevyrovná,” řekl před přítomnými hosty francouzský pilot, který ve formuli 1 debutoval při GP Evropy v roce 2009.

Čestné ocenění Zlatá řidítka za celoživotní přínos motorsportu v Praze převzal sedmasedmdesátiletý Ital Giacomo Agostini. Legendární motocyklový závodník získal v letech 1966 až 1975 celkem patnácti titulů světového šampiona, což je dosud nepřekonaný rekord.

Rekordu italského závodníka se v současnosti začíná blížit španělský jezdec Hondy Marc Márquez, což Agostiniho ani nyní nenechává chladným. „Až bude mít třeba čtrnáct titulů, tak bych zase mohl začít jezdit já,“ zavtipkoval rodák z Brescie na adresu novodobé hvězdy ze Španělska.

Během 43. ročníku Zlatého volantu se také poprvé uváděla osobnost českého motorsportu do nové Síně slávy. Do té budou postupně uváděni ti závodníci, kteří získají dvanáct a více trofejí Zlatý volant.

Prvním členem Síně slávy Zlatého volantu se stal Tomáš Enge, jediný Čech, který kdy odstartoval do závodu formule 1. Kromě tří závodů v „královně motorsportu“ má liberecký závodník na svém kontě též starty v IndyCar (včetně slavného Indy 500), v Le Mans či v evropské nebo americké Le Mans Series.

„Děkuji za tohle ocenění. Nečekal jsem to v takto mladém věku. Sice jsem v motorsportu skoro 30 let, ale ještě bych v něm chtěl dlouho vydržet,” řekl Enge po převzetí ceny na pódiu.

V hodnocené kategorii Závody na okruzích, kde o výsledném pořadí rozhodovaly hlasy odborné poroty a široké veřejnosti, zvítězil spolukomentátor přenosů formule 1 Josef Král, který se v roce 2019 stal s týmem Scuderia Praha šampionem vytrvalostního seriálu 24H Series. Kromě startů ve 24H Series se pražská Scuderia loni spolu s Králem zúčastnila i 24 hodin ve Spa, největšího závodu pro vozy GT3 na světě, který patří do šampionátů Intercontinental GT Challenge a Blancpain GT Endurance Cup (od letoška GT World Challenge Europe).

„Vytrvalostní závody v dnešní době nejde jezdit sám, takže bych chtěl poděkovat také svým týmovým kolegům Jiřímu Písaříkovi a Matteu Malucellimu a celému zbytku Scuderia týmu,” nezapomněl Král na své parťáky, se kterými sbírá úspěchy.

Nejvíce hlasů celkem získal ve Zlatém volantu 2019 Martin Prokop, který také ovládl kategorii Rally a maratony. Prokop s navigátorem Janem Tománkem na loňském ročníku rally Dakar obsadil celkové šesté místo v kategorii automobilů.

