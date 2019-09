Grosjean: Kdybych skončil ve F1, šel bych do DTM a formule E

Americký tým Haas tento týden potvrdil, že i v příští sezóně formule 1 budou v jeho barvách působit Grosjean s Kevinem Magnussenem.

Ještě před oznámením jezdecké sestavy se spekulovalo o tom, že by Grosjeana mohl nahradit Nico Hülkenberg, který po této sezóně odchází z továrního týmu Renault. Pro Grosjeana bylo prioritou zůstat u Haasu ve F1, pokud by ale odešel, zvážil by podle svých slov působení ve formuli E.

Na formuli E jej zaujala šance, jak řekl: „vyhrát šampionát, což ve F1 nemůžete, pokud nemáte Mercedes nebo Ferrari“.

Formule E ale není hlavní volba. „Mohla by to být varianta C. Varianta B by mohla být něco jiného,“ řekl Francouz.

33letý Grosjean nyní řekl, že by v případě odchodu z F1 chtěl kombinovat formuli E se závoděním v DTM.

V roce 2006 Grosjean začal závodit v Eurosérii formule 3, která se jela v rámci víkendů DTM. O rok pozdějí se stal šampiónem.

„Říkal jsem si: chci pokračovat ve formuli 1 s vědomím, že teď je mizivá šance tam získat titul nebo chci jít do šampionátu, kde vím, že jej mohu vyhrát? Už od formule 3 v roce 2006 mám vášeň pro DTM, je to skvělý šampionát a auta vypadají úžasně.“

Do DTM či formule E v minulosti zamířila řada pilotů z formule 1, kteří nedostali příležitost, jakou chtěli.

V DTM z bývalých pilotů F1 působí například Timo Glock a Paul di Resta, zatímco ve formuli E se uplatnili Jean-Eric Vergne, Sebastien Buemi, Felipe Massa, Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein a další.

Působit současně ve formuli E a DTM by podle Grosjeana představovalo „moc pěknou sezónu“.

„Ano, plán A byl zůstat ve formuli 1 a bylo tu pár možností. Plán B byla formule E a DTM nebo oba šampionáty dohromady.“

Foto: Getty Images / Clive Mason