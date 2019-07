Grosjean je s návratem k australskému balíčku spokojený. S kvalifikací už méně

Není neobvyklé, že se týmy vrátí ke starším dílům, pokud ty nové nefungují. Romain Grosjean ale udělal pořádný krok zpět. V Silverstonu jezdí s balíčkem, který měl Haas v Austrálii. Francouz se s balíčkem, který byl nasazený ve Španělsku, nikdy necítil dobře. Magnussen jezdí i nadále s novými díly.

Grosjean je se změnou spokojený, ale s výsledkem kvalifikace už o poznání méně.

„Jsem kvalifikací frustrovaný,“ řekl Grosjean. „Měli jsme Q3 ve svých rukou. Auto bylo opravdu dobré. V Q2 bylo něco špatně s oběma sadami pneumatik. První kolo bylo 1,2 sekundy za mým nejrychlejším časem. Nebyl tam doslova žádný grip. Nevím, co se stalo.“

„Nešlo to dobře, nemohl jsem opakovat rychlost z první části kvalifikace. Doufám, že to zjistíme, protože jsme měli vůz na třetí část kvalifikace.“

„Když můžeme být s autem z Melbourne devátí v první části kvalifikace, je to s tímto balíčkem dost působivé. Je tu velký potenciál, i když podle dat je tu mnohem méně přítlaku. Je to dobré, pokud jde o pocit. Je to mnohem lepší. Potřebujeme jen pochopit rozdíl mezi oběma balíčky a doufejme, že budeme moci nabrat nějaký přítlak.“

Foto: Getty Images / Charles Coates