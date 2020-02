Grosjean je nadšený plány na závod F1 v Saudské Arábii

Jak bylo začátkem roku oznámeno, okruh pro velkou cenu by měl vzniknout ve městě Qiddiya na předměstí Rijádu v rámci nového zábavního a obchodního projektu.

Nový okruh navrhl bývalý pilot formule 1 Alexander Wurz. Mezi vedením F1 a představiteli Saudské Arábie probíhají jednání a první závod by se na nové trati mohl jet v roce 2023.

Grosjean se jako jediný ze současných jezdců F1 spolu s Nicem Hülkenbergem, Damonem Hillem a Davidem Coulthardem zúčastnil představení podniku.

„Upřímně doufám, že nový projekt bude pokračovat a bude se vyvíjet tak, jak by měl. Alexem (Wurzem) navržená trať je skvělá. Ví, co máme a nemáme rádi. Má štěstí, že s námi má tak blízký vztah, přichází s dotazy,“ popisuje Grosjean.

„Tak například, zkoušíme okruh na simulátoru a je tam zatáčka, u které si není jistý. Já řeknu 'S touhle zatáčkou nevím!' a on odpoví, že nevěděl, co s tou zatáčkou udělat. Je skvělé o tom mluvit a sdílet názory. Celkově je ten projekt obrovský, velmi krásný a místo je výjimečné. Opravdu doufám, že se tam pojede velká cena.“

Grosjean od roku 2017 zastupuje v rámci Asociace jezdců grand prix (GPDA), jejímž předsedou je právě Wurz, současné piloty ve startovním poli.

Francouzského pilota těší, že o tvaru okruhu v Qidiiyi Wurz mluvil s jezdci.

„My jsme ti, kdo jsou na trati, a víme, co je a není dobré pro předjíždění a zábavu. Když se podíváte na golf, jakmile je postaveno nové hřiště, okamžitě jdete za golfistou, abyste získali jeho názor. To je něco, co se ve formuli 1 nedělalo.“

Foto: Getty Images / Charles Coates