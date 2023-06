Grosjean je kus h*vna, měl by dostat ránu, rozzuřil se Power

Osmý závodní víkend sezony IndyCar přinesl na trati Road America hodně divoký sobotní průběh. V jediném tréninku se pilot stáje Penske Will Power dvakrát zapletl do nebezpečných incidentů a dvakrát v tom byl nevinně. Australana rozpálili do běla Romain Grosjean a Scott Dixon a došlo na nadávky i pěsti.

K první krizové situaci došlo v rovném úseku, kdy v rychlém kole jedoucí Power dojel Grosjeana a chtěl ho objet zprava. Francouzský expilot F1 však ve chvíli, kdy už měl Australana po svém pravém boku, „zavřel dveře“ a Powera vyhnal až na trávu. Vše se odehrálo v rychlosti přes 240 km/h a v místě, kde je za úzkým pruhem trávy už pouze betonová zídka zvýšená o plot. Případná nehoda mohla být hodně divoká a australský pilot týmu Penske pak v boxech v rozhovoru pro NBC nešetřil ostrými slovy.

„Grosjean je prostě kus h*vna a za to, co udělal, by zasloužil dostat ránu do obličeje,“ nebral si servítky Power.

Australský vítěz Indy 500 a dvojnásobný šampion IndyCar zmínil zatnuté pěsti, které před tím na trati skutečně použil. Nebylo to ale proti Grosjeanovi. Po incidentu s Francouzem, který dopadl ještě dobře, nakonec totiž došlo k havárii.

I tentokrát v tom figuroval Grosjean, v tomto případě ale žádnou vinu nenesl. Scott Dixon se s vozem týmu Chipa Ganassiho roztočil na závodní dráze a nechal Francouze předjet. Pak si ale novozélandský šestinásobný šampion IndyCar nevšiml rychle se blížícího Powera a najel mu přímo do jeho rychlé stopy. Kolize byla nevyhnutelná. Oba piloti následně vystoupili z kokpitů a Power se do Dixona pustil nejenom slovně, ale i fyzicky. Zasáhnout mezi oběma jezdci museli traťoví maršálové.

„Hrozně mě naštvalo to, co Dixon dnes ráno udělal. Prostě nám zničil celý víkend, byl to příšerný manévr,“ řekl Australan pro NBC.

Závod na Road America odstartuje dnes krátce po sedmé večer. Z pole position odstartuje Colton Herta a vedle něj bude v první řadě Patricio O’Ward. Po vzájemné kolizi vybojovali v kvalifikaci Power a Dixon jen dvaadvacáté a třiadvacáté místo.