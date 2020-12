Grosjean chce pochopit, proč po nehodě zůstal při vědomí

Jedním z osobních partnerů Grosjeana, ale také Haasu nebo McLarenu, je firma MindMaze. Ta vyvíjí kuklu MindDrive, aby lépe pochopila, co se stane s mozkem při nehodě. Data navíc mohou být přenášena v reálném čase například do medical caru.

„Myslím, že z nehody se naučíme mnoho věcí,“ řekl Grosjean pro web projektu.

„V mém případě máme štěstí, že jsem naživu, že mohu mluvit a že si vše pamatuji. Nejsem si jistý, jestli je to zrovna pro mě dobrá věc, ale všechno si pamatuji. Věřím, že některým šedým oblastem v bezpečnosti motorsportu jsme už porozuměli, ale mohu nabídnout další pohled.“

„Dalším velkým krokem k pochopení je to, co se děje v helmě, v mozku. Bylo vidět, že jsem z auta vyšel fyzicky v pořádku jen s několika popáleninami. Můžeme zlepšit bezpečnost rukavic, což se určitě stane. Ale co se děje v mozku jezdce?“

„S MindDrive věříme, že na mé nehodě pochopíme, jaká byla interakce mezi mým mozkem, helmou, opěrkou hlavy a proč jsem neztratil vědomí."

„Při 60 G byste měli ztratit vědomí a to i na několik sekund. Neměli byste být při vědomí, jako jsem byl já, a to mi zachránilo život.“

Vzhledem k tomu, že se Grosjean dokázal 28 sekund po nehodě dostat z vozu sám, nejedná se od nadsázku. Pokud by ztratil vědomí, mohly být následky nehody mnohem horší.

„Chtěl bych, abychom se senzory na mozku pochopili, co můžeme udělat při nehodě lépe na helmě, na opěrce hlavy a bezpečnosti obecně, aby jezdec i při velkých nárazech zůstal v pořádku, při vědomí a dobře si vědom toho, co má dělat.“

Grosjean opět pochválil vývoj bezpečnosti ve formuli 1. „V letošním roce byly kombinézy změněny z hlediska požární odolnosti. Přidalo se se dalších 10 sekund, pravidla uvádějí 20 sekund, v plamenech jsem zůstal 28 sekund.“

„Monokok mě chránil, takže jsem se dokázal dostat ven z plamenů. Pokud by bylo šasi zlomené, přišel jsem o nohy, nebo byly zlomené, nebyl bych schopen vstát a odejít.“