Grosjean by se mohl projet v Mercedesu

Romain Grosjean se zotavuje ze zranění, která utrpěl před týdnem v Grand Prix Bahrajnu. Chce závodit v Abú Dhabí, ale vzhledem k tomu, že závod je už za týden, je jeho start nejistý.

Grosjean už řekl, že pokud by se mu v Abú Dhabí nepodařilo jet, rád by se rozloučil s F1 formou testu. Nechce odejít z formule 1 s tím, že své poslední sekundy v sérii prožil v plamenech.

„Nebudu riskovat ztrátu pohyblivosti levého palce po zbytek svého života jen proto, abych jel v Abú Dhabí,“ řekl Grosjean.

„Pokud bych jel v Abú Dhabí, byl by to krásný příběh. Pokud tak neučiním, zavolám každému týmu ve F1 a uvidím, jestli mi někdo v lednu nebo nějak v tu obu nabídne soukromý test – skočit zpět do auta a mít 10,15 kol pro sebe.“

Mercedes je prvním týmem, který potvrdil, že by do toho šel. „Pokud nám to bude dovoleno a nikdo jiný z týmů, pro které závodil, mu neposkytne takovou příležitost, udělali bychom to,“ řekl Wolff pro Autosport.

Podle pravidel by se podobný test musel odehrát ve dva roky starém voze. To by ale Grosjeanovi asi nevadilo.