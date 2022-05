Grosjean by se do F1 vrátil jen s prvními třemi týmy

„Formule 1 odvedla dobrou práci, nevěděl jsem, jestli to bude fungovat, dokud auta nevyjela na trať. Myslím, že závody jsou napínavé, auta se mohou mnohem více sledovat a to je to, co chceme vidět. Sleduji každý závod, miluji to, ale nevrátím se, pokud nedostanu šanci v Red Bullu, Ferrari a Mercedesu,“ vysvětlil Grosjean v rozhovoru pro web Racing News 365.

Grosjean připomněl, že mluvil s Kevinem Magnussenem, aby mu poblahopřál k jeho návratu do formule 1 v týmu Haas v letošní sezóně.

On sám však návrat do F1 neplánuje. Je spokojený v IndyCar. Letos tam byl zatím nejlépe druhý a patří mu osmé místo. Vloni získal dvě druhá místa, na vítězství zatím čeká.

„S Guentherem mluvím jednou nebo dvakrát ročně a mluvil jsem i s Kevinem, abych mu pogratuloval k návratu do formule 1, ale já jsem v IndyCar velmi spokojený. Chci vyhrávat závody a lidé se mě ptají, jestli bych se chtěl vrátit do Haasu. Odvedli dobrou práci, ale nemají šanci vyhrát každý víkend.“

Nakonec Grosjean uvedl, že se nebojí o své první vítězství v IndyCar, protože si je jistý, že ten okamžik dříve či později přijde. Francouz má před sebou ještě dlouhou cestu v americké kategorii, kterou chce v příští sezoně spojit s IMSA.

„IndyCar je velmi konkurenční kategorie a první vítězství přijde, nemám příliš velké obavy. Když se podívám na Scotta (Dixona) a Willa (Powera) je jim přes 40 let a pořád odvádějí dobrou práci. Mě je teprve 36, takže mi zbývá v IndyCar docela dost času.“