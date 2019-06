Pro Grosjeana a Gaslyho je Grand Prix Francie domácím závodem. Oba proto pojedou se speciálními helmami.

Grosjean potvrdil, že za designem jeho helmy stojí Richard Orlinski, kterého jezdec Haasu sám kontaktoval. Stejný člověk stojí za trofejemi (gorilami) v loňské GP Francie.

Gasly dal přednost francouzské trikolóře.

New helmet for this weekend.🇫🇷

Excited to get on track tomorrow!! pic.twitter.com/mZGUxsKtpI