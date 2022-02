Green je optimista, věří, že DRS bude s novými pravidly potřeba méně

Musíme si počkat několik závodů, abychom viděli, zda nová pravidla skutečně přinesou těsnější závodění. Systém DRS však zůstává (jak se změnila zadní křídla se dočtete v článku o technických pravidlech 2022).

Podle technického šéfa Astonu Martin by ale mohlo mít DRS menší vliv – mohlo by třeba dojít ke zkrácení DRS zón nebo snížení jejich počtu.

„Myslím, že systém DRS bude stejně výkonný,“ řekl technický šéf Astonu Martin Andy Green. „Ale myslím, že bude na FIA, aby se podívala na rozložení tratí a zjistila, zda je třeba zóny DRS odpovídajícím způsobem upravit.“

„Myslím, že to udělají. Pokud to bude fungovat tak, jak si myslí, že bude, a auta se budou moci sledovat těsněji, neměli by potřebovat tolik pomoci od DRS. Možná se dočkáme zmenšení DRS zón a některé z nich budou možná dokonce odstraněny. Myslím, že by to bylo dobré.“

Green však upozornil, že různá úroveň výkonnosti týmů na začátku sezóny může zpočátku omezit možnosti předjíždění.

„Na začátku sezony se nám může ještě stát, že bude ve startovním poli poměrně velký rozptyl, jak se budou všichni rozkoukávat v předpisech a chápat směr, kterým se vydaly ostatní týmy.“

„Budou zde týmy, které našly ve směru, kterým se vydaly, mnoho výkonu, a budou jiné týmy, které se tam v počátečních fázích ještě nedostaly.“

Podle Greena se ale startovní pole postupně začne výkonnostně sbližovat a to „relativně rychle ve srovnání s předešlými lety“.