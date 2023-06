Grande strategia i noha z plynu. Vítězové a poražení Grand Prix Kanady 2023

Verstappen v Kanadě i za obtížných podmínek získal pole position a závod kontroloval od začátku do konce – měl i trochu štěstí, když se mu nepřehřály brzdy poté, co trefil ptáka.

Má Max Verstappen permanentku na první místo? Zatím to tak vypadá. Tak počítejme. V Kanadě vedl Verstappen všech 70 kol, ve Španělsku všech 66 kol, v Monaku všech 78 kol. V Miami se prostřídali ve vedení oba jezdci Red Bullu. Verstappen převzal vedení definitivně od 48. kola. Celkem je tak ve vedení 224 kol.

„Kolik nás to stálo? To je těžké posoudit. Nejspíš pár desetin, možná jednu nebo dvě.“

Španěl na startu ztratil druhou pozici, ale v průběhu závodu se dokázal dostat zpět před Hamiltona a také se před ním udržet, ačkoliv musel na konci rovinek dříve sundávat nohu z plynu. Tým zatím uvedl jen to, že šlo o problém s palivovým systémem.

Platí ale totéž, co platilo po Španělsku. Zatím nevíme, kdo má celkově lepší vůz. V konečném důsledku nemusí mít lepší vůz nikdo – každá trať sedne někomu jinému.

Alonso překazil Hamiltonovi pěknou sérii. Předešlých sedm pódií byla druhá místa. Na druhé místo to vypadalo také po startu, kdy se Brit dostal na druhou pozici. Alonso si ale již zmíněným manévrem vzal druhé místo zpět.

Ferrari

Konečně můžeme zařadit Ferrari mezi vítěze! Na stupně vítězů to sice ani jeden z jezdců italské stáje nedotáhl, ale s tím se asi po špatné sobotě moc nepočítalo. Ferrari v Kanadě otočilo trend. Místo dobré soboty a špatné neděle to měli rudí přesně opačně. Reálně to ale souviselo spíše se sobotními podmínami a penalizací pro Sainze.

V závodě nasadilo Ferrari agresivní strategii. Po vyjetí safety caru zůstali na trati. Leclerc se tím z osmého místa dostal na čtvrté, Sainz z desátého na páté. Oba pak stavěli okolo čtyřicátého kola a po návratu na trať si pozice udrželi.

Byly to nejdelší stinty na střední směsi. Je to světlo na konci tunelu? Uvidíme. Montreal je specifický okruh a bylo chladno.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli