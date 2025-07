Tři týmy v jedné desetině. Nejrychlejší čas zajel v posledním tréninku v Silverstonu Charles Leclerc

V sobotu se oproti pátku ochladilo. Nadále fouká vítr, který v pátek dělal jezdcům nemalé problémy.

Začátek tréninku byl o pět minut odložen kvůli úklidu žmolků z pneumatik. Na jeho začátku pak byla tradičně nízká aktivita. Na trať se jako první vydali jezdci Alpine a Astonu Martin. Poté se přidali další.

Nejrychlejší čas zajel Charles Leclerc před Piastrim a Verstappenem. První tři jezdci se vešli do méně než desetiny sekundy.

Až na 11. místě skončil Lewis Hamilton. Jezdec Ferrari měl rozjeté velmi rychlé kolo, ale v jeho průběhu byly vyvěšeny červené vlajky kvůli části z vozu Olivera Bearmana na trati.

Trénink byl poté restartován. Na jeho konci se roztočil Gabriel Bortoleto. Při hodinách po trávě si zlomil levé přední zavěšení. Na vjezdu do boxů pak boural Oliver Bearman. Dokázal se dostat do boxů, ale bez předního křídla.

Kvalifikace v Silverstonu začíná v 16:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:25.498 14 měkká 2 Oscar Piastri McLaren 1:25.566 0.068 14 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:25.585 0.087 14 měkká 4 Lando Norris McLaren 1:25.606 0.108 17 měkká 5 Júki Cunoda Red Bull 1:26.104 0.606 13 měkká 6 Oliver Bearman Haas 1:26.112 0.614 13 měkká 7 Alexander Albon Williams 1:26.119 0.621 15 měkká 8 George Russell Mercedes 1:26.125 0.627 13 měkká 9 Isack Hadjar Racing Bulls 1:26.129 0.631 14 měkká 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:26.256 0.758 14 měkká 11 Lewis Hamilton Ferrari 1:26.332 0.834 17 měkká 12 Carlos Sainz Williams 1:26.332 0.834 16 měkká 13 Esteban Ocon Haas 1:26.377 0.879 12 měkká 14 Kimi Antonelli Mercedes 1:26.422 0.924 12 měkká 15 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:26.499 1.001 19 měkká 16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:26.501 1.003 15 měkká 17 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.894 1.396 16 středná 18 Franco Colapinto Alpine 1:27.597 2.099 14 měkká 19 Lance Stroll Aston Martin 1:27.600 2.102 14 středná 20 Pierre Gasly Alpine 1:27.878 2.380 16 měkká

Průběh

13:38: A Bearman boural na vjezdu do boxů.

13:35: Červené vlajky.... Bortoleto bourá!

13:32: Úlomek byl z haasu Olivera Bearmana.

13:31: Pokračujeme

13:28: Na trati je nějaký úlomek

13:27: Červené vlajky!

13:26:

Leclerc Piastri: +0,068 s Verstappen: +0,087 s

13:25: Také Leclerc jede kvalifikační simulaci a jde na první místo.

13:25: Lawson viděl černo-bílou vlajku za nepředvídatelnou jízdu.

13:24: Verstappen druhý.

13:21: Piastri převzal vedení, Noris druhý se ztrátou 0,040 s.

13:18:

Lec Rus Ver Ham Ant Bea Alb Nor Pia Cun Sai Oco Alo Bor Had Col Str Law Gas Hul

13:13: Leclerc hlásí kapky deště...

13:12: Verstappen není spokojený s brzdami.

13:11: Leclerc na trati, takže žádný problém...

13:08: Na Leclercově voze se pracuje. Není jasné, zda jde o problém, nebo jen změnu nastavení. Zatím odjel 6 kol.

13:05: Hamilton nejrychlejší v prvním sektoru. Nalkonec čtvrtý čas.

13:00: Piastri jezdí s flow-visem na polovině předního křídla.

12:59: Stroll se málem roztočil, ale dokázal vůz uklidnit.

12:57:

Lec Ver Ham Rus Nor Ant Alb Cun Pia Str

12:54: Většina jezdců na trati. Čkáme jen na Lawsona a oba haasy.

12:47: Hamilton na trati, jde na první místo. Na trati zatím bylo jen šest jezdců.

12:37: První jezdci na trati... Alpine a Astonu Martin.

12:35: Čas běží...

12:32: Trénink začne za 3 minuty.

12:31: Včera se kromě McLarenu dařilo také Ferrari.

„Stále je to těsné a my neznáme úroveň paliva ostatních, režim motoru a tak dále. Ale je to pravděpodobně náš nejlepší pátek od začátku sezony,“ řekl Fred Vasseur pro The Race.

Podle odhadů přinesla nová podlaha 0,1 až 0,2 sekundy.

„Doufám, že nová podlaha pomohla, ale upřímně řečeno, jde spíše o to, aby se všechno dalo dohromady, abychom měli dobré nastavení a dobrou rovnováhu,“ dodal Vasseur.

12:30: Provádí se úklid tratě.

12:29: Začátek tréninku bude odložen

12:26: Pravděpodobnost deště je 10 %. Teplota vzduchu je 20 °C, trať má jen o deset více

12:15: Vítejte u online přenosu ze třetího tréninku v Silverstonu.