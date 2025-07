Online: Grand Prix Velké Británie 2025

15:47: Pravděpodobnost deště během závodu je 60 %.

15:42: V tuto chvíli to vypadá na start na přechodných, ale uvidíme... podle Pirelli to bude závod na jednu až dvě zastávky. Pokud by se ale startovalo na přechodných, tak to samozřejmě strategie výrazně ovlivní.

15:41: Mraky se začínají trhat...

15:38: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Oscar Piastri McLaren 3 Lando Norris McLaren 4 George Russell Mercedes 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Fernando Alonso Aston Martin 8 Pierre Gasly Alpine 9 Carlos Sainz Williams 10 Kimi Antonelli Mercedes Pen. z GP Rakouska 11 Júki Cunoda Red Bull 12 Isack Hadjar Racing Bulls 13 Alexander Albon Williams 14 Esteban Ocon Haas 15 Liam Lawson Racing Bulls 16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Oliver Bearman Haas Penalizace 19 Nico Hülkenberg Kick Sauber box Franco Colapinto Alpine

15:37: Na další déšť to nevypadá...

15:35: Pršet opět přestalo.

15:32: V Silverstonu poměrně hodně trpí pneumatiky, jak ukazuje i grafika od Pirelli. V minulosti jsme tady viděli i řadu defektů. Letos bude snad vše v pořádku. Pirelli sem mimochodem přivezlo o stupeň měkčí pneumatiky – C2, C3 a C4.

15:25: Z pole position dnes odstartuje Max Verstappen. V první řadě bude vedle něj Oscar Piastri. Od roku 2009 se stalo jen dvakrát, že vyhrál jezdec po startu mimo první řadu – v roce 2014 to byl Hamilton po startu ze šestého místa, v roce 2020 to byl Verstappen po startu ze čtvrtého místa – tehdy šlo o druhý závod na Silverstonu v covidové sezóně (tzv. GP 70. výročí).

15:25: Na startovním roštu už vyrostly stany.

15:21: A začíná pršet... do startu závodu ale má déšť ustat.

15:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt. Na vozech jsou pneumatiky do přechodných podmínek...

15:20: Takhle vypadají letošní trofeje. Jsou vyrobené z LEGO.

Všechny komponenty a detaily pocházejí z originálních dílků Lega, které lze zakoupit v obchodech. Zlatá trofej pro vítěze je vysoká 59 cm, váží něco málo přes 2 kg a je složena z 2717 kostek.

15:16: Celkem 9krát tady vyhrál Lewis Hamilton. Dvě vítězství mají na Silverstonu Verstappen a Alonso, jednou zde vyhrál Sainu.

15:16: Teplota vzduchu je 18 °C, trať má 25 °C

15:14: Nepřetržitě je Silverstone v kalendáři od roku 1987. Předtím se jela Grand Prix Velké Británie také na okruzích Aintree a Brands Hatch.

15:13: V Silverstonu se jel historicky první závod F1. Stalo se tak 13. května 1950. Takhle tehdy vypadala trať:

15:06: Oproti výsledkům kvalifikace a známým penalizacím došlo k jedné změně – Colapinto, který boural a skončil v kvalifikaci poslední, nasadil nové komponenty PJ a odstartuje z boxů.

15:06: Pokud začne pršet, mělo by jít jen o přeháňku. Během závodu zřejmě pršet nebude – ale start závodu by mohl proběhnout na mokré trati.

15:00: Jsme v Británii, takže hlavní téma je jasné – jaké je a bude počasí? Dopoledne v Silverstonu pršelo. Závody F3 i F2 se odjely na mokré trati nebo rovnou za deště. Nyní neprší, ale podle některých předpovědí má začít znovu pršet v 15:20, kdy budou jezdci vyjíždět na trať a mířit na startovní rošt.

15:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Velké Británie.